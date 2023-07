María Becerra anunció su compromiso con Rei: "Me estalla el corazón de felicidad"

¡Bombazo! El anuncio tomó por sorpresa a todos los seguidores de la pareja, que disfruta de unas vacaciones en las paradisíacas playas de Grecia.

María Becerra y Rei confirmaron su compromiso a través de las redes sociales. El anuncio tomó por sorpresa a todos los seguidores de la pareja, que disfruta de unas vacaciones en las paradisíacas playas de Grecia. La Nena de Argentina fue la encargada de confirmar la feliz noticia.

"Me dijo que sí. Comprometidos. Te amo tanto mi amor, me estalla el corazón de felicidad... No paro de llorar Dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado", escribió la cantante, con una foto de sus manos entrelazadas con los anillos puestos. Las alianzas, tienen el detalle de una piedra rosada en forma de corazón.

Los artistas son una de las parejas del momento. Las estrellas de la música urbana se conocieron hace un año atrás a través de redes sociales, cuando la 'Nena de Argentina' etiquetó al creador de Tu Turrito en una historia de Instagram.

"Me comprometí con el amor de mi vida, porque siento eso en lo más profundo de mi alma y mi corazón. Dios, todavía se lo escucha llorar", compartió la cantante en su canal de difusión junto a una foto de ella que retrata la tremenda emoción del momento.