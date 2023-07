Google Drive no funcionará más en tu PC: todo lo que tenés que saber

La app dejará de funcionar, aunque los archivos que se tengan almacenados se mantendrán tal cual.

Google anunció que Drive ya no va a recibir ningún tipo de asistencia en una serie de versiones de Windows, lo que generará vulnerabilidades en todos los archivos que se mantengan en el PC. La app dejará de funcionar, aunque los archivos que se tengan almacenados se mantendrán tal cual. Desde la página de Google avisaron de que en agosto de 2023 Drive dejará de estar operativo para ciertas versiones de Windows y no se ofrecerá ningún tipo de asistencia en los PC's con Windows 8 / 8.1, Windows Server 2012 y en todas las versiones de Windows de 32 bits. Google recomienda pasar a Windows 10 para así seguir disfrutando de File Stream de Drive, la app que es usada para así seguir sincronizando todos los archivos en la nube, ya sea en este caso desde el PC para pasar al móvil o la tablet. La app seguirá funcionando, pero no recibirá actualizaciones, así que en cualquier momento se puede convertir en el objetivo fácil para todo tipo de vulnerabilidades al no ser actualizada. Los archivos que se estén almacenando en su nube puedan ser el objetivo de un ataque malintencionado por un tercero. El paso a Windows 10 desde es gratuito , así que en este caso solo es cuestión de revisar que se cumplen todos los requisitos para dejar que el PC se encargue de pasar a esa versión con la que se seguirá pudiendo usar la app de Google Drive.