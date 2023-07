Margot Robbie recordó el día que fingió su muerte

En una entrevista durante el estreno de Barbie, Margot Robbie contó una anécdota su infancia, cuando fingió su muerte.

Margot Robbie es, sin dudas, la actriz del momento. Tras el estreno de Barbie, el nuevo film de Greta Gerwig, se popularizó mucho más su imagen y es la actriz más famosa en la actualidad.

Durante sus entrevistas para el estreno del film, los protagonistas dieron detalles de la realización de la película y, además, contaron anécdotas de sus vidas. En una de ellas, Robbie contó una acerca de su infancia y de un hecho muy particular.

En el programa BBC Radio 2 de Zoe Ball, la actriz recordó cómo una vez fingió estar muerta, como parte de una gran broma para hacerle a su niñera adulta. “Teníamos una nueva niñera. Quería recuperar a mi antigua niñera, Talia, que tenía como 16 años y pensaba que era genial. Y luego tuvimos a esta señora mucho mayor y no estaba contenta con eso”.

“Ella me dijo que fuera a bañarme y yo no quería, y estaba muy irritable y pensé, te lo voy a mostrar“, continuó. “Tomé un gran cuchillo de cocina y el ketchup y me acosté, tirada desnuda sobre las baldosas, me cubrí con ketchup y puse el cuchillo de cocina. Esperé como 45 minutos para que ella me encontrara. Pero valió la pena la espera“.

“Produjiste tu propia muerte”, le respondió Ryan Gosling. “Yo lo hice“, finalizó la actriz para ponerle fin a la anécdota.

Margot Robbie