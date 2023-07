A los 77 años murió Randy Meisner, cofundador de The Eagles

El bajista y cantante Randy Meisner, cofundador de la legendaria agrupación estadounidense murió a los 77 años, anunció la banda en su sitio web oficial.

"The Eagles se entristece al anunciar que el miembro fundador, bajista y vocalista, Randy Meisner, falleció en Los Ángeles a los 77 años, debido a complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)", indicó el comunicado.

Y agregaron: "Randy fue una parte integral de los Eagles e instrumental en el éxito inicial de la banda. Su rango vocal era asombroso, como es evidente en su balada característica, 'Take It to the Limit'".

La carrera musical de Meisner comenzó con la banda Stone Canyon Band, de Rick Nelson, como cantante principal y bajista. Más tarde se unió a otro grupo de country-rock como bajista antes de formar The Eagles en 1971 con los miembros originales: Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon.

Meisner contribuyó a algunas de las canciones más emblemáticas de Eagles, entre ellas "Try and Love Again" y "Take It to the Limit", y se le atribuye su trabajo en álbumes que incluyen "Eagles", "Desperado", "On The Border" y "Hotel California". Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988 con los Eagles.

El bajista había sufrido numerosas aflicciones en los últimos años y una tragedia personal en 2016 cuando su esposa, Lana Rae Meisner, se disparó accidentalmente y murió.

Él, por su parte, había sido diagnosticado con trastorno bipolar y tenía problemas con el alcohol, según los registros judiciales y los comentarios realizados durante una audiencia de 2015 en la que un juez le ordenó que recibiera atención médica constante.

Meisner se casó dos veces, la primera vez cuando todavía estaba en su adolescencia, y tuvo tres hijos.