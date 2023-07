A los 81 años, así es la vida de Claudia Sánchez, la primera top model argentina

Fue operada por un cáncer de mama, tuvo Covid-19, sufre de EPOC, pero sigue adelante. Aún hoy, remodela casas y disfruta de sus tres nietos.

Claudia Sánchez, la primera top model argentina, tiene 81 años. El paso del tiempo no parece ser un problema para ella. Mantiene el perfil y el glamour de una mujer que hizo de su belleza un estilo de vida. Abuela de tres nietos, aún no se resigna a volver a enamorarse.

Nacida el 2 de febrero de 1942, Sánchez comenzó su carrera en el modelaje en una productora de publicidad para ser la cara de la firma de cosméticos Pond´s, pero saltó a la fama con las publicidades que realizó junto a quien fuera su pareja, Alberto “el Nono” Pugliese.

En los avisos televisivos y gráficos de los cigarrillos LM, la pareja se mostraba en diferentes partes del mundo como San Francisco, Hollywood, Milán, Hong Kong, Marruecos, Venecia, entre muchas otras.

También tuvo su costado actoral. Ya que participó en algunas películas, entre ellas Circe, de Manuel Antín, protagonizada por Graciela Borges. Su carrera como modelo terminó por decisión propia en la época de la Guerra de Malvinas.

Ocurrió cuando una revista salió en tapa con imágenes de la guerra y, adentro, una producción suya, que había hecho antes del conflicto bélico. Le pareció un horror, no pudo soportarlo, dejó todo y se fue a vivir al campo.

Claudia Sánchez sigue adelante



Claudia Sánchez siempre amó los automóviles, incluso compitió y ganó un rally. Vivió en distintos países: estuvo radicada en Estados Unidos, en Saint Thomas, en Uruguay pero prefirió volver a la Argentina. “Pero mi Patria, mis raíces están en Argentina”, dijo más de una vez. Le gusta mucho cocinar, vive en un hogar sofisticado y aún hoy se dedica a remodelar casas.

“No me da nostalgia el paso del tiempo, porque como soy loca, no me doy cuenta. Me divierto mucho conmigo, no estoy aferrada a la edad. Tengo la suerte de que no me hice nunca ninguna cirugía. Primero, porque me da pánico, pero además no me gusta cómo quedan las caras, parecen amargadas y tristes”, reveló en una entrevista en 2021.

Respecto al plano sentimental, Sánchez expresó: “Nono Pugliese fue un gran amor, pero tuve muchos grandes amores. Cuando me enamoré, me enamoré. Yo me divertí mucho, lo pasé muy bien y no hice sufrir a nadie y nunca estuve con gente ocupada, ni siquiera divorciados”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de volver a estar en pareja, Claudia reflexionó: “Soy incapaz de decir ‘ya no más’. Nunca se sabe. Por ahí conozco a alguien y termino enamoradísima”. Hoy, gran parte de su amor se lo llevan sus tres nietos.

Pese a que vivió una vida de lujos y placeres, fue operada de cáncer de mama y de pulmón, tuvo coronavirus hace poco y además sufre de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida popularmente con su sigla, EPOC.

“Creo que la operación de mama es lo más fácil siempre que esté agarrado a tiempo. Al día siguiente ya me quise ir a casa y me fui. Nunca me di cuenta ni le presté mucha atención. En cuanto al pulmón, yo sufrí grandes neumonías desde muy chiquita, siempre tuve problemas, y en un estudio se detectó algo y me operaron. Quitaron ese pedacito de pulmón y a los tres días ya me vine para casa. Estoy perfecta, impecable y no quedó rastro de nada”, relató.