Estaba harto de escuchar los ruidos de sus vecinos por las noches y les dejó una nota insólita: "Me parece maravilloso el amor gay"

Un hombre estaba cansado de que sus vecinos hagan sonidos fuertes cuando mantenían relaciones íntimas y les dejó un comunicado que se viralizó en Twitter y dejó a todos con la boca abierta.

Un hombre estaba cansado de escuchar todas las noches a sus vecinos, mantener relaciones sexuales y les dejó pegado un papel que contenía un polémico reclamo.

Como no sabía qué hacer y ya no podía dormir por los estruendosos sonidos que emitían desde el departamento de al lado, decidió escribirles una carta y lo pegó en una pared del edificio. Lo que más llamó la atención de todos, fue una reiteración que este señor especificó varias veces en su nota.

En el comunicado empezaba diciendo: "A los fogosos vecinos gays del loft de la primera planta. Ante todo he de indicaros que me llamo José, vivo en el chalet número 9 y soy su vecino pro-LGBT. Así que no me escondo, ni soy homófobo. Es más, los gays me encantáis, pues me parecéis las personas más fuertes e inspiradoras que he conocido nunca. Yo estoy de vuestra parte".

Con esta constante repetición, quería dejar en claro que no era una persona que estaba en contra de la comunidad, pero generó la vista contraria en el público porque cuanto más quería aclarar más se oscurecía la cosa.

Su reclamo consistía en pedirles por favor que hicieran menos ruidos al momento de tener su privacidad, no quería pedirles que dejen de amarse, ni mucho menos, pero el comienzo de la carta hizo que su queja pareciera tener otras intenciones.

"Chicos, sé que hace un calor infernal en Madrid y por eso dejáis las ventanas abiertas, al igual que mi mujer y yo. Pero el problema viene que desde el pasado martes 25 de julio (estamos en viernes 28 de julio) escuchamos de madrugada vuestros sonidos de actividad sexual de manera fuerte, aun estando nosotros en el otro lado", continúo relatando el hombre que ya estaba disgustado con los vecinos.

La petición era que por favor bajaran el sonido y sean más respetuosos con los horarios de descanso de los demás. Es por ello, que manifestaba que no sabía si otros miembros del edificio ya se había quejado, pero que tanto él como su mujer necesitaban descansar. "Descansaremos cuando vayamos de vacaciones, pero la obligación y el respeto a los demás es primero", expresó después.

Para asegurarse de que había quedado claro que no estaba en contra de la homosexualidad, les volvió a reiterar que "le parecía maravilloso el amor gay", pero les exigía que pensaran en el resto o que se contuvieran si no podían ser más silenciosos.