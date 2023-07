El tierno mensaje del novio de Maju Lozano luego de que ella compartiera que tiene autismo

La conductora vive una revolución a nivel personal y laboral, y su pareja ha demostrado ser incondicional para ella.

Primero, se conoció la renuncia de Maju Lozano al exitoso ciclo "Todas las Tardes". Luego, la conductora reveló también que le diagnosticaron autismo, y recibió miles de mensajes de apoyo y cariño. Su novio hace cinco años el empresario Juan Baraboglia, dejó en claro el inmenso amor que siente por la periodista a través de un hermoso video que ella misma replicó en su cuenta personal de Instagram. Te recomendamos: Maju Lozano reveló que le diagnosticaron autismo: "Me sucedían cosas que no entendía, y esto es un volver a nacer" "Te amo, gracias por cuidarme y por este video tan del alma", expresó Maju a modo de agradecimiento por tan hermoso gesto que su pareja tuvo con ella. En dicho video se escucha un texto de El Pela Romero que describe a una mujer muy especial: "Mirala bien... Ella es el tipo de mina que te vuela la cabeza, no por lo de afuera, por lo de adentro. Ella es de las que se arriesgan, ella salta, total sabe que le crecen las alas. Tipa simple, de a ratitos tiene la dulzura de una princesa de Disney pero te descuidas y la ves puteando como un camionero. Te perdona una verdad que le duela, pero jamás olvida una mentira que la mate. Mirala bien... Es ese tipo de mina de las que te abrazan y te hacen dar cuenta que tuviste frío toda tu vida. De esas que pueden con todo, con una mano te sacude el Gin Tonic y con la otra mientras tanto te arregla la vida con una caricia. La dañaron feo, pero ella no es lo que le hicieron. Ella es lo que quiere ser y le encanta. Saca la risa de chancho del alma sin miedos, le importa un carajo la opinion de los demás. Te llora con una peli de amor, pero un cuartito de helado le calma el corazón. Ella es el tipo de mina que te vuela la cabeza, pero porque es linda de alma, porque sonrie y te hace creer que no está todo tan mal. Es el tipo de mina que le prestas una remera para dormir y te la devuelve con perfumito a esperanza. Mirala bien... Ella es el tipo de mina que a esta altura de su vida, no se banca al lado a alguien que no sabe lo que quiere".