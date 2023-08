Héctor Daer, Secretario de la CGT Nacional: "Massa piensa en no empobrecer el pueblo argentino"

El dirigente sindical estuvo este martes en Libertad de Opinión y se refirió a las próximas elecciones del 13 de agosto.

Héctor Daer, Secretario General de la CGT Nacional, estuvo en Santiago del Estero para participar de un plenario. Además, apoyó a los candidatos del Frente Cívico que competirán en las próximas elecciones. Cabe destacar que la seccional santiagueña lleva a José Gómez como precandidato a diputado nacional.

En ese contexto, Daer mantuvo una entrevista con Libertad de Opinión y se refirió a las elecciones del próximo 13 de agosto. “La realidad política de Argentina es que estamos de cara a un proceso electoral donde las cosas están muy marcadas; hay dos caminos: uno es el que proponemos y que apoya la CGT, que encabeza Sergio Massa y Agustín Rossi. Este camino nos marca objetivos de desarrollo, con ejes como la educación y el trabajo. Y debatiendo el lugar que tiene Argentina: mucha capacidad intelectual, tecnológica y entrar a este mundo que debate quién se queda con el valor agregado”, señaló.

Daer también lanzó duras críticas al Fondo Monetario Internacional y al Gobierno de Cambiemos, que estuvo al frente del país de 2015 a 2019. “Argentina viene con un endeudamiento atroz, que provocó el FMI con el gobierno anterior; el país tendría que haber saldado pero es imposible aquí y en cualquier país del planeta. Hay compañeros y compañeras que tienen bronca y están desilusionados, pero esa desilusión no nos tiene que hacer perder que nuestro país tiene futuro, tiene posibilidades de desarrollo. Este presente inflacionario tiene que ver con la macroeconomía desastrosa que nos dejó el gobierno anterior”, puntualizó.

Finalmente, abogó por un gobierno de la fórmula Massa-Rossi, de Unión por la Patria, y sentenció que el actual Ministro de Hacienda no va a empobrecer al pueblo argentino. “El empobrecimiento no quiere decir que la gente tiene que votar a su verdugo. Hay sectores que hubieran preferido la ortodoxia económica, una devaluación y que los ingresos se acomoden de a poco. Cuando se ameseta el ingreso hay gente que queda afuera. Massa no está pensando en eso, sino en aumentar el poder adquisitivo y no empobrecer el pueblo argentino”, añadió.

Aquí la entrevista completa: