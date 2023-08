El picante mensaje de Lali Espósito para su última ex pareja

La artista compartió un tierno video de dos viejitos bailando de manera muy animada una canción de Bad Bunny.

Lali Espósito publicó una picante indirecta en sus historias de Instagram sin dar a conocer el destinatario, aunque todos interpretaron que estaba dirigida a quien habría sido su última pareja, Rels B. La artista compartió un tierno video de dos viejitos bailando de manera muy animada una canción de Bad Bunny. En las imágenes se puede ver que el hombre de la tercera edad se tira al piso mientras su mujer le "perrea" encima. Después, ambos continúan moviéndose enérgicamente al ritmo del reggaetón. "Podríamos ser nosotros, pero no te dieron los huevos", escribió la artista. Y aunque no especificó a quién estaba dirigido, sus seguidores rápidamente pensaron en el cantante Rels B, con quien Lali se mostró durante varios meses pero rompió el vínculo recientemente. Lo cierto es que, si bien ambos nunca le pusieron un titulo a su relación, siempre estuvieron presentes los rumores y más aún luego de que ella fuera protagonista del video clip de la canción de él titulada "Como dormiste", en el cual se muestran disfrutando de unas apasionadas vacaciones en México. Además el artista estuvo presente en el estadio Vélez Sarsfield, donde Lali realizó su show más importante en lo que va de su carrera. Alí Rels interpretó la canción que los une y se los vio muy cercanos y contentos. Sin embargo, en los meses siguientes no se los volvió a ver juntos en ninguna ocasión por lo cual todo parecía indicar que el romance había llegado a su fin. Y hoy, la cantante posteo una lapidaria indirecta que sus fans relacionaron inmediatamente con él.