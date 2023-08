Vanessa Kirby será la Mujer Invisible en "Fantastic Four"

Vanessa Kirby, protagonista de películas como "Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1" o la futura "Napoleón", interpretará a Sue Storm/La Mujer Invisible en la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, "Fantastic Four".

Durante el nuevo episodio de The Hot Mic con Jeff Sneider y John Rocha, Sneider reveló que la actriz es la escogida para interpretar a la superheroína perteneciente al icónico equipo de superhéroes.

En noticias relacionadas, Jack Quaid ha salido al paso de los rumores que afirmaban que interpretaría a Johnny Storm/Antorcha Humana en la película. El actor, conocido por sus apariciones en 'The Boys' o 'Scream', negó dichos rumores mediante el siguiente tweet: "Hola a todos. No, no interpreto a Johnny Storm, pero me siento halagado".

Como venimos anunciando, el cuarteto de superhéroes será introducido en el UCM en una película que dirigirá Matt Shakman y que en principio llegará a los cines norteamericanos el 2 de mayo de 2025 de la mano de Marvel Studios.

Vanessa Kirby