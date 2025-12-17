Extrema tensión: Trump hablará a la nación y crecen las versiones sobre un ataque de EE.UU. a Venezuela

La información fue divulgada por un periodista cercano al mandatario estadounidense. Además, Nicolás Maduro habló con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Hoy 17:50

En medio de una enorme tensión y versiones sobre anuncios de guerra en Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump hablará esta noche a la nación en un discurso por televisión que generó fuertes expectativas.

Trump hablará a las 23:00, hora de la Argentina, un día después de anunciar un bloqueo total a los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

El periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó este miércoles, en base a una fuente del Congreso no precisada, que Trump anunciará la guerra con Venezuela durante su discurso.

“Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche”, dijo el periodista en el pódcast “Judging Freedom”, de tendencia conservadora.

Qué dijo Donald Trump sobre su discurso de esta noche

Trump anunció el martes desde su red Truth Social que hablará este miércoles por la noche al país.

“Mis compatriotas: mañana por la noche daré un discurso a la nación, en vivo desde la Casa Blanca, las 9:00 p.m. (hora del este de Estados Unidos, las 23:00 de la Argentina). Espero ‘verlos’ entonces”, dijo.

“Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!”, agregó.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el martes a Fox News que el discurso de Trump tratará sobre inmigración y economía, sin mencionar a Venezuela.

“Hablará al país de sus éxitos históricos de este año” y “develará algunas decisiones que se tomarán el próximo año”, dijo.