El Dr. Llugdar presentó una obra sobre Derechos Fundamentales y Pospandemia

La actividad fue organizada por el Poder Judicial; el Colegio de Abogados; la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario y Reflejar.

El Auditorio de la Caja Forense fue el ámbito donde se efectuó la presentación del libro "Derechos Fundamentales y Pospandemia. Experiencias y desafíos de la Emergencia Sanitaria en Argentina".

En la oportunidad, el Dr. Eduardo Llugdar, quien redactó un capítulo del trabajo, compartió el estrado con uno de los directores de la obra, el Dr. Cristian Altavilla y el Dr. Pablo Lucatelli, autor de otro de los capítulos del libro.

Estuvieron presentes, el presidente del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dr. Luis Miguel; vocales de Superiores Tribunales del país; autoridades de Universidades Nacionales locales; jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Refiriéndose a la temática abordada, el magistrado expresó: "Con motivo de la invitación que me hicieron para participar de esta obra colectiva, pensé en referirme a las restricciones de Derechos y rápidamente me incliné a verlas, pero no desde una perspectiva común. En ese momento, estaba muy vigente en los noticieros las potestades del presidente, en caso de restricciones excepcionales de Derechos. Para ello, elabore una hipótesis vinculada a tratar de sostener cuáles eran las formas en que estos podían ser ordenados, dentro del esquema del Estado de Derecho Constitucional".

En esa línea de pensamiento, explicó que "cuando hablamos de Estado de Derecho Constitucional, la finalidad es la protección a la dignidad humana. Esto ha generado una tensión muy fuerte respecto hasta qué punto éstas restricciones podrían, en cierto modo y más allá de restricciones, convertirse en arbitrarias, para dejar de ser legítimas para el orden constitucional y ser tachadas de ilegítimas".

"En oportunidad de hacer mi tesis en la Universidad Austral, agregó, trabajé una pequeña ecuación porque siempre está la eterna discusión si los Derechos Fundamentales o Derechos Humanos son absolutos o no. ¿Y por qué le llamo límites de los límites? porque así lo llaman los tribunales, esto no es obra de mi ingenio. Partimos que de un modo u otro, los Derechos no son absolutos y tanto los tratados como los textos constitucionales, faculta al Estado en pos de conseguir el bien común, puedan limitar esos derechos".

En otro tramo de su alocución, quien es presidente honorario de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario dijo que "tampoco esa potestad es absoluta; entonces hay un límite de derechos y un límite de potestad de restringir derechos”.

"Entonces, cómo es posible determinar ese ejercicio para saber si en un caso determinado y concreto, esa restricción o medida, o incluso una sanción penal, no agrede ese espacio esencial que le llamamos núcleo duro del Derecho, que si lo agredimos desde una autoridad estatal, sea cual fuere, ya ese Derecho desaparece porque no se puede reconocer su naturaleza y que es prácticamente la letra del Art. 28 de la Constitución Argentina, que habla del principio de razonabilidad. El Estado puede restringir Derechos, en la medida que no los aniquile, los suspenda o altere su naturaleza", concluyó.

Cabe destacar que la obra colectiva se concretó bajo la dirección de los Dres. Cristian Altavilla y Victorino Solá, que contó con la colaboración de juristas de distintos puntos del país.

Ponencias sobre temas actuales en Derecho

Posteriormente, en el mismo ámbito, reconocidos especialistas disertaron sobre "Temas Actuales en la Agenda del Derecho".

En ese marco, el Dr. Omar Palermo, ministro de la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, expuso sobre "La función de la prisión preventiva en un sistema integral de Derecho Penal".

En tanto, el Dr. Ernesto Löffer, juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se refirió a la "Actualidad en el Derecho Constitucional Argentino".

Finalmente, el Dr. Andrés Briceño Chaves, ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado de Colombia, de manera virtual, analizó los aspectos más trascendentes relacionados con el "Panorama de la protección ambiental en América Latina".