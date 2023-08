Argentina en Australia se "calentó" por las condiciones laborales y tomó una drástica decisión: "Me hice valer"

Una joven publicó un video en el que mostró las cuestionables condiciones en las que trabajaba en el país de Oceanía.

La usuaria conocida como “camiicaneda”, se grabó contando que consiguió trabajo en una granja australiana mediante la "Visa Working Holiday", con el fin de extender su tiempo de estadía por un año.

A pesar de que asegura haber ido con todas sus expectativas, la joven contó: “Me brindaron un auto para poder llegar a mi empleo. No solo estaba en malas condiciones, sino que también me persiguió la policía. Pero tranquilos, nada que no se pueda solucionar”.

Si bien ya no le convencía el lugar, Camila luego contó que lo peor se lo encontró cuando llegó a la granja. “Me encontré con esto. Una acomodation en desagradables condiciones, cosa que nunca me habían dicho”.

Sin embargo, la argentina confesó que se hizo valer: “Desilusionada y pensando que tres meses ahí iban a ser una tortura, accioné y tomé una decisión inteligente. Di las gracias, me hice valer como persona y trabajadora y me fui”.

Mientras mostraba las condiciones del lugar, aprovechó el espacio para darle un consejo a sus seguidores, o para hacer reflexionar a quienes estaban pasando por una situación similar.

“No te olvides que tenés tus derechos de trabajador y mereces condiciones dignas. No te frustres si no sale bien, seguí para adelante”, lanzó la joven, antes de terminar su video, el cual obtuvo miles de reproducciones y “Me gusta”.

El posteo de Camila no solo se volvió viral en TikTok, sino que además le fue de gran ayuda a muchos usuarios, ya que más de uno comenzó a hacerle preguntas acerca de la "Visa Working Holiday", así como también le preguntaron más sobre su trabajo.

Para sacarles las dudas a sus seguidores, la argentina hizo varios videos contestando algunas de las preguntas que recibe.