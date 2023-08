Indagan al trapero Kaleb Di Masi por los choques e intento de fuga en Villa Urquiza

El cantante se presentará ante el fiscal Alejandro Pellicori, mientras se termina de determinar su imputación. En tanto, se conoció que fue inhabilitado para conducir.

Luego de que el cantante de RKT Kaleb Di Masi protagonizara un siniestro vial en el que atropelló un motociclista, intentó escaparse y durante la fuga chocó un auto, prestará declaración indagatoria ante el fiscal. Se espera que el trapero se presente ante Alejandro Pellicori alrededor de las 10 de la mañana. Se trata de un acto formal por el cual después incluso podría quedar en libertad, aunque hay pesimismo alrededor de esta determinación dada la cantidad de pruebas que existen en su contra. En cuanto a la imputación, por el momento no hay nada claro: de mínima se trataría de, al menos, lesiones graves. También existe la posibilidad de la figura de abandono de persona, hablando específicamente del motociclista, aunque no se descarta que intenten probar que el artista también intentó escapar tras impactar al automóvil. Cabe recordar que el narcotest de Di Masi dio positivo y todavía al día de hoy continúan las pericias dentro del auto dado que la Policía Científica encontró sustancias que no fueron identificadas aún. A pesar de que al artista se le adjudicaron más de $220mil en multas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia, recién fue durante las últimas horas cuando se conoció que el hombre fue inhabilitado para manejar. Según corroboraron, el artista circulaba con un registro vencido. Se espera que el trapero sea trasladado a la Fiscalía de la Comuna 13, donde deberá estar acompañado de sus abogados.