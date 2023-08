Polémica explicación: albañil se volvió viral en TikTok al contar porqué sus compañeros faltan al trabajo

Un trabajador de la cosntrucción armó una polémica luego de compartir un video en el que explica porqué sus compañeros faltan al trabajo y los comentarios no se hicieron esperar.

Los albañiles suelen empezar temprano su jornada laboral. Para poder terminar su trabajo a tiempo solicitan a ayudantes. Sin embargo, muchas veces los constructores se quejan de que sus peones no suelen presentarse a trabajar.

Este es el caso que se volvió viral en TikTok en las últimas horas. En esa red social, un albañil se quejó luego de que 3 de sus 4 ayudantes faltaran el lunes al trabajo.

"No soy antiplanes, soy antivagos", dijo el albañil en una publicación de TikTok que logró unos 128 mil "me gusta" y que fue compartido más de 15 mil veces. En el video se puede ver al usuario "El Gordo Maxi Papu" quien comienza el video: "Lunes re caliente, no vino nadie, como siempre".

En el clip se observa al albañil que está en una obra, en la cual preparó una pizarra con los nombres, edad y cantidad de planes sociales que cobra cada uno de sus ayudantes.

"Estoy empezando una obra nueva y voy a explicar por qué hoy no vino nadie a laburar, mientras me tomo unos mates. "No es que sea antiplanes, soy antivagos", vociferó el hombre.

En su exposición, contó los nombres de los ayudantes, su edad y cuánto cobran en total por planes sociales: "Gaby, 27 años, cobra tres planes, cobra $ 150.000 y no vino; Marcelito, cobra 4 planes, gana en total $ 160.000 y no vino; Pablo, 32 años, me llamó a la mañana la mamá y me dijo ’no va a ir a trabajar por que es una obra al aire libre y se va a enfermar el bebé’... sin palabras, lo que dice la madre es palabra santa".

Al final del video el usuario y albañil mostró el caso que para él es el más importante: "Hugo, 67 años, no cobra ningún plan y nunca faltó". Por último, albañil tiktokero consideró: "planeros y nenes de mamá faltan los lunes y los martes... y este (por Hugo) es el que viene siempre".

"Lo dejo a tu criterio y dejo que piensen lo que quieran. ¿Cómo es la onda? Para que me ayuden a ver. Porque capaz el loco soy yo que no lo entiendo, concluyó.