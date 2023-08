El llanto de Flor de la V en vivo por la nena de 11 años que fue asesinada por motochorros

“No puedo creer las cosas que están sucediendo”, dijo entre lágrimas.

Florencia de la V abrió el programa de hoy de Intrusos (América) con una profunda reflexión sobre el crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue asesinada por motochorros en Lanús. “Hoy pasó algo gravísimo en la Argentina: mataron a una nena de 11 años. Es inevitable no hablar de eso, tengo hijos de la misma edad y la noticia me pegó espantoso, hasta me cuesta hablar”, dijo la conductora para iniciar su descargo.

En ese sentido, explicó: “Estaba mirando el programa de Pamela y no puedo creer las cosas que están sucediendo. Esto pasó en Lanús. Le quiero mandar un fuerte abrazo a la familia. Tengo muchas preguntas: ¿Dónde está el ministro de Seguridad de la Provincia? ¿Dónde está el Ministro de Seguridad de Lanús? ¿Qué les está pasando a los políticos? ¿Qué nos pasa a nosotros, como sociedad, que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas. No me quiero acostumbrar”.

“No me quiero acostumbrar a tener que leer un graph en la televisión porque mataron a una nena de 11 años que iba al colegio. Iba a formarse. ¿Somos conscientes de lo que está sucediendo en la Argentina? Esto no puede estar pasando”, dijo con la voz quebrada.