Wanda Nara: Zaira reveló qué piensa ella tras el diagnóstico de su hermana

Zaira Nara se refirió a la enfermedad de su hermana Wanda Nara y destacó su fuerza para afrontar este mal momento.

La salud de Wanda Nara preocupó a todos. Si bien la mediática aún no contó su diagnóstico, sí confirmó que arrancó un tratamiento con médicos argentinos. Hace unos días, la empresaria había dicho que siente “la fuerte de la familia” e incluso reveló que cuando les contó a sus allegados lo que ocurría debió tener fuerza porque todos estaban muy bajoneados. “Wanda es una persona que piensa mucho en nosotros y en estos momentos lo único que importa es que ella esté bien, no cómo nos lo tomamos”, afirmó su hermana Zaira Nara en declaraciones a Socios del Espectáculo. Zaira aseveró que “como familia son un clan”. “Unimos es una persona que piensa mucho en nosotros y en estos momentos lo único que importa es que ella esté bien, no cómo nos lo tomamos”, admitió la modelo. La hermana menor de Wanda también sostuvo que está “para bancarla y hacer lo que haya que hacer”: “Admiro el poder que tiene mi hermana para bancarse un montón de situaciones. Me parece que no hay que meter presión”.