¿Cuál es el riesgo de escanearse el iris a cambio de dólares?

La empresa promete una cuenta cripto a cambio de mirar fijo a una esfera plateada que extrae datos biométricos. Mientras tanto, crecen las advertencias.

Worldcoin es el nuevo proyecto de criptomonedas de Sam Altman, director ejecutivo de la empresa desarrolladora OpenAI, creadora del famoso ChatGPT. Esta nueva iniciativa causó furor en la Argentina donde miles de personas se dejaron escanear el iris de sus ojos a cambio de una identificación digital y criptomonedas gratis. Sin embargo el furor duró poco: ahora está siendo investigada. Lo que parece sencillo y dinero fácil en realidad engloba algo más complejo y con riesgo poco conocido por quienes acceden a esto, como la entrega de datos biométricos que en Argentina violarían la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. Ante esto, el abogado Daniel Monastersky, especializado en Ciberseguridad & Protección de Datos, y socio de la organización Data Governance Latam, realizó una denuncia ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, destacando los riesgos significativos que implica la metodología de Worldcoin. Si bien ahora se hicieron virales los videos de gente haciendo fila para escanearse el iris, Worldcoin opera en Argentina desde hace meses, con la presencia de estas esferas llamadas Orb, fabricadas en Alemania. Al respecto, Mario Adaro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, explicó a Cadena 3 que el iris es como la huella dactilar, y engloba datos biométricos únicos e irrepetibles que identifican a cada una de las personas de la humanidad. El World Coin Tour (como lo denomina Adaro), tiene como objetivo “blanco” que en el futuro digital se pueda identificar el humano del bot, la máquina. “Lo que plantea es que si la inteligencia artificial genera economía y desplaza mano de obra y vos sos una persona humana, te van a hacer un depósito o una asignación única, eso es lo que se plantea que va a hacer la humanidad en años”, explicó. No obstante, aclaró que lo que pocos conocen es que en caso de que se necesite realizar un reclamo, se deberá litigar en las Islas Caimán. “Previo al escaneo, uno firma términos y condiciones, que dicen que los datos no van a poder ser alojados en Argentina pero sí en Brasil. Nuestra Ley de Protección de Datos personales si bien es vieja, todavía da protección, y la transferencia internacional de datos biométricos del ciudadano argentino no está permitida”, advirtió. Worldcoin: cómo funciona el escaneo al iris El patrón del iris de cada persona es diferente, al igual que pasa con las huellas de los dedos. El Orb escanea el iris de un usuario y usa su estructura para crear un código de identificación único llamado IrisCode. Los códigos se guardan en una cadena de bloques y, según afirma la empresa, no se pueden duplicar ni falsificar para crear identidades falsas o cometer fraude. Altman, quien empezó a trabajar en este proyecto en 2019, afirmó en un comunicado que Worldcoin "podría aumentar las oportunidades económicas, escalar una solución confiable para distinguir a los humanos de la inteligencia artificial (IA) en línea mientras preserva la privacidad, permitir procesos democráticos globales y, finalmente, mostrar un camino hacia una renta básica universal". Uno de los objetivos de este proyecto es la generación de una herramienta para distinguir a los seres humanos de las máquinas con inteligencia artificial.