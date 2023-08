A pesar de las declaraciones de Gal Gadot, DC no lanzará Wonder Woman 3

Las películas de superhéroes logran cautivar a público de diferentes edades, pero dentro ellas destacan la de la superheroína protagonizada por Gal Gadot.

Luego del éxito de Wonder Woman 1984 (Mujer Maravilla 1984) estrenada en 2020, los fans esperaban la tercera parte.

La expectativa creció cuando la actriz israelí confirmó que Wonder Woman 3 estaba en desarrollo, pero ahora todo se ha vuelto confusión, porque se ha revelado que no hay planes de dicha cinta.

DC Studios no está trabajando en Wonder Woman 3

Gal Gadot habría mencionado que la tercera película de Wonder Woman llegaría con el renovado DC Studios de los codirectores ejecutivos James Gunn y Peter Safran, incluso después de que Patty Jenkins abandonara el proyecto. Pero rápidamente un medio ha desmentido dichas declaraciones.

Gal Gadot

La revista Variety menciona que DC Studios no tienen ningún plan para desarrollar una nueva película de Wonder Woman, fuera de la próxima serie precuela Paradise Lost, que tendrá lugar antes del nacimiento de la Mujer Maravilla y contará el origen de la nación de las Amazonas.

Esto no confirma que en un futuro no llegue a la pantalla Wonder Woman 3, solo que por ahora no hay planes oficiales de la cinta. El portal de Screenrant menciona que con suerte, “Gunn o Gadot, aclararán en las próximas semanas de qué se trató todo esto”.