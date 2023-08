Habló la tía de Luciano Armoha: "estaba bien anímicamente, lo notábamos normal"

Fabiola Riuz, tía del oficial ayudante que era intensamente buscado, habló con Radio Panorama y contó detalles de los últimos días.

Este viernes por la mañana, Radio Panorama habló con Fabiola Ruiz, tía de Luciano Armoha, el oficial ayudante que era intensamente buscado desde el pasado martes.

Armoha había salido de su casa alrededor de las 11 de la mañana, vestido de civil, abordo de su moto. Y desde ese momento no volvieron a verlo. Tenía que entrar a trabajar a las 14 horas, pero nunca llegó.

Lo llamaron muchas veces al teléfono pero nunca contestó. No fue a casa de sus hermanos o de amigos, donde podría haber estado, contó su tía y agregó que el fin de semana pasado había estado en Loreto en casa de unos familiares, pero no advirtieron nada raro.

“Luciano estaba bien anímicamente, no tenía problemas con nadie, estaba todo normal. Por eso no nos imaginamos qué pudo haber pasado. No sabemos porqué encuentran la moto aquí”, contó Fabiola al tiempo que indicó que la moto está en buen estado, no se observan golpes o roturas que hagan pensar que haya tenido un accidente.

El oficial ayudante era intensamente buscado en zonas cercanas a donde encontraron su moto por toda la familia y amigos. Fabiola Ruiz también contó que desde ayer tienen un registro de ubicación del celular del oficial en la zona de La Tijera, cerca de donde fue encontrado este viernes.

Finalmente, alrededor de las 11 de la mañana de este viernes, fue encontrado el cuerpo sin vida del oficial Luciano Armoha, a pocos metros de donde encontraron su moto. La policía investiga para tratar de determinar fehacientemente qué fue lo que pasó.