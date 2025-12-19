Clima para este viernes 19 de diciembre en Santiago del Estero: caluroso y con probabilidad de tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes 19 de diciembre una jornada muy calurosa en Santiago del Estero, con una mínima de 23 grados y una máxima de 36. Durante la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

Hoy 07:04

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 19 de diciembre una jornada marcada por el calor y la inestabilidad climática en la ciudad de Santiago del Estero y alrededores.

Según el organismo oficial, la temperatura mínima será de 23 grados, mientras que la máxima alcanzará los 36 grados, configurando un día típicamente veraniego.

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con condiciones estables. Sin embargo, hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de tormentas aisladas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente ante posibles ráfagas de viento o lluvias intensas de corta duración.