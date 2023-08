Daniela Celis se borró de las redes por problemas de salud

La ex GH se ausentó en el programa de streaming Fuera de Joda y estuvo sin postear nada por varios días.

La ex participante de Gran Hermano Daniela Celis, conocida también como Pestaniela, habló por primera vez de su salud tras su repentina ausencia en las redes. "El médico me recomendó descansar”, dijo. La periodista Estefi Berardi compartió la palabra de la ex participante tras la preocupación de sus fans por su repentina ausencia en las redes sociales. Esta semana volvió a mostrarse en Instagram. “Estoy bien, pero ando baja de vitaminas. El médico me recomendó descansar y comer mejor”, dijo la participante. Y Pampito añadió: “La semana pasada se hizo estudios. A mí me contaron que estaba con un pico de estrés”. “¿Viste cómo está Coti? Muchos chicos de Gran Hermano quedaron pasados de rosca. Es por la fama extrema, de un día para el otro”, opinó el periodista. “Necesitaba ponerle un freno a mi vida acelerada”, dijo Celis en diálogo con Berardi.