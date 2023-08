Agustín Almendra fue presentado como refuerzo de Racing: "Ahora estoy casa"

El mediocampista de 23 años fue oficializado como nuevo futbolista de la Academia en la previa del duelo con Boca por la Libertadores.

Agustín Almendra fue oficializado como nuevo refuerzo de Racing, después de varias semanas en las que se entrenó junto al plantel sin poder firmar contrato. "Ahora estoy casa", expresó el mediocampista.

A través de sus redes sociales, Racing publicó, en primer lugar, una imagen de Almendra con la camiseta del club en la que develó que utilizará el dorsal número 22. "Agustín Almendra es nuevo refuerzo del Primer Grande ¡Todos los éxitos, Agus!", escribieron.

Luego, publicaron un video del volante cambiándose en el vestuario, subiendo las escaleras de una de las tribunas del Cilindro de Avellaneda que finalizó con Almendra diciendo: "Ahora estoy en casa".

El mediocampista no pudo participar de los octavos de final de la Libertadores porque Boca no envió la documentación a tiempo, parece que debutaría con la camiseta de Racing en la primera fecha de la Copa Liga Profesional 2023. Además, se enfrentará a su ex club por los cuartos de final del torneo internacional, que tendrá la ida en La Bombonera y la vuelta en el Cilindro de Avellaneda.