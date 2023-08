Julieta Prandi le hizo un especial pedido a la Justicia en la causa contra su expareja

La modelo quiere ponerle un cierre definitivo a su relación con Claudio Contardi.

Julieta Prandi logró huir hace 5 años junto a sus hijos del infierno que estaba atravesando con Claudio Contardi. La relación duró 11 años pero las secuelas la siguen atormentando a tal punto que no han logrado concretar la división de bienes.

"Le falta a la Justicia darle un cierre. Le falta todo lo que tiene que ver con las deudas, con dividir los bienes, con alimentos. Es un padre que hace cinco años no paga la cuota. Falta poner una fecha de juicio y que, finalmente, haya una condena por todo lo que tuve que vivir", adelantó la modelo en A la tarde (América).

Y explicó: "Es tedioso para mí pedirle a la Justicia que haga su trabajo y que active, ya es hora". Sin embargo, aclaró: "Yo estoy bien, enamorada, con un hombre que me apoya, que me cuida, que me contiene, que supo estar en el momento correcto. Mis hijos están sumamente bien y eso me da mucha felicidad".

Además, contó la razón por la que sus hijos viven con ella: "Mis hijos fueron victimas de un montón de situaciones violentas, no quieren ver al padre. Es un padre que no se preocupa por ellos porque ni siquiera paga la cuota de alimentos. No puedo hablar de las cosas que les pasaron a los chicos porque están dentro de un expediente que no se puede divulgar. Pasaron por instancias donde los tuvieron que escuchar psicólogos".

Finalmente, describió a su expareja con una patología: "Un psicópata narcisista no está enamorado, está enamorado de si mismo. No tiene empatía. Yo era un objeto que creía que le pertenecía". Incluso, "se quedó con todo mi dinero".

Julieta Prandi realizó un pedido desesperado

Debido a que hoy, 31 de julio de 2023, se han retomado las actividades judiciales, Julieta Prandi realizó un desesperado pedido. La modelo publicó un hilo de tuits donde le exige a la justicia el avance de la causa que le inició hace cuatro años a su expareja, Claudio Contardi.

"Hoy abre la feria judicial y una vuelve a rezar que la Justicia se despierte y deje de revictimizarnos una y otra vez. Esperando que el Tribunal de Casación, finalmente, rechace la apelación número mil de mi victimario y ponga fecha de juicio finalmente", comenzó.

Posteriormente, continuó: “Llevo casi 5 años desde que me tuve que ir de mi propia casa para protegerme a mí y a mis hijos. Luego padecí a un juez que lejos de hacer su tarea, defendía al violento. Ahora estoy en manos de otra jueza en Juzgado 2 de San Isidro, que lleva meses con todo 'A despacho'…"

“‘Cuota de alimentos’ Señores, no es un favor, es una obligación! Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla, debemos mantener todo solas. Que la justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria, es revictimizarnos. Total? Que se ocupe la madre”, lanzó furiosa, debido a que, según declaró en varias oportunidades, Claudio, no le pasaría hace tiempo el dinero correspondiente por los hijos que tienen en común.

Para cerrar, indicó: “Tengo tanto ‘A despacho’ que no sé por dónde empezar. Bueno, empecemos porque hoy abre la feria y la Justicia dice Buenos Días, me pongo a trabajar todo esto que se me pasó por alto. No quiero pensar mal, otra vez. Dra Citraro tiene un montón de pendientes, la espero. Gracias.”