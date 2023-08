20 años del estreno de “Freddy vs. Jason”, el crossover más destacado en la historia del cine de terror

Han transcurrido veinte años desde el estreno de "Freddy vs. Jason", una auténtica joya del género cinematográfico de terror, protagonizada por dos de los villanos más temibles de todos los tiempos. Disponible para ver en HBO.

En un día como hoy, pero hace dos décadas, la pantalla grande se transformó en un campo de batalla sobrenatural con el impactante debut de "Freddy vs. Jason" (2003).

Esta película, que enfrenta a dos icónicos villanos del cine de terror, Freddy Krueger de "Pesadilla en Elm Street" y Jason Voorhees de "Viernes 13", se erigió como un inolvidable cruce en la historia del género. Gracias a su mezcla de escenas sangrientas, acción y un toque de nostalgia, "Freddy vs. Jason" se incrustó en la cultura popular y perdura como un hito.

Pero retrocedamos en el tiempo, y aquellos aficionados al slasher recordarán con total claridad el clímax de "Jason Goes to Hell: The Final Friday" (1993). Después de la supuesta muerte de Jason y cuando todo parecía haber llegado a su fin, la afilada mano de Freddy emergió de la tierra, arrancó la máscara y la llevó consigo a las profundidades. Este sorprendente preámbulo marcó el inicio de un esperado cruce, aunque tomaría una década para que finalmente se concretara. Incluso antes de este épico enfrentamiento, el gigante enmascarado tuvo una incursión en el espacio en la poco aclamada "Jason X", una película que los mismos creadores del cruce optaron por omitir en la ecuación.

De las sombras más tenebrosas de la imaginación emergen dos monstruos. Uno de ellos, el maestro de las pesadillas, susurra terror en los oídos de los durmientes; el otro, un espectro del silencio, acecha en la penumbra de los bosques. Uno fue engullido por las aguas, el otro consumido por el fuego. "Freddy vs. Jason" es un infernal duelo que trasciende el espacio y el tiempo, tejiéndose en la misma tela de la noche.

¿De qué trata la película?

La trama se desarrolla en el apacible pueblo de Springwood, donde los horrores causados por Krueger han sido relegados al olvido. Para recuperar su poder, Freddy resucita al infame asesino en serie portador de la máscara de hockey. En medio de este enfrentamiento, un grupo de jóvenes se convierte en el epicentro de la lucha y deben librar una batalla por su supervivencia. A medida que los destinos de los dos asesinos se cruzan, la línea que divide los sueños y la realidad se desvanece, sumiendo a todos en un remolino de miedo y caos proveniente del más allá.

Ronny Yu no reinventó la fórmula, pero al igual que en el Universo Marvel, el cine de terror también ha sucumbido a la atracción de reunir a sus protagonistas. El primer ejemplo fue "Frankenstein vs. el Hombre Lobo" (1943), un enfrentamiento entre titanes góticos. La versión japonesa de "King Kong vs. Godzilla" (1962) puso en conflicto a dos de las criaturas más emblemáticas del cine fantástico. Posteriormente, "Alien vs. Depredador" (2004) elevó la ciencia ficción a nuevas alturas al fusionar franquicias. "Sadako vs. Kayako" (2016) enfrentó a dos de los espíritus vengativos más aterradores del cine asiático. Incluso en 2004, las marionetas asesinas de "Puppet Master" se enfrentaron a los juguetes poseídos de "Demonic Toys" en una singular batalla.