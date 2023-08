Javier Milei sobre el kirchnerismo: "No necesito de los que han fracasado, no me siento con delincuentes"

El líder de La Libertad Avanza y ganador de las PASO advirtió que la crisis “está a la vuelta de la esquina” y que, con su desempeño, está “en condiciones de ganar la primera vuelta".

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, estuvo en Somos Buenos (TN), programa conducido por Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, y habló tras el triunfo de su partido en las elecciones PASO.

“Nos robaron cinco puntos del oficialismo y Juntos por el Cambio. Nos hicieron trampas con las boletas. A Algunos fiscales nuestros se los llevaron presos. Si nosotros mejoramos la fiscalización, estamos en condiciones de ganar en la primera vuelta”, aseguró tras los buenos resultados que consiguió este domingo.

Luego, remarcó: “No me sentaría a hacer una transición ni con Alberto Fernández ni con Cristina Kirchner. No necesito de los que han fracasado, no me siento con delincuentes, y mucho menos con los que le arruinaron la vida a los Argentinos”.

Cuando fue consultado por la suba del dólar tras las PASO, le echó la culpa al actual ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Lo que está pasando con el dólar no es mi culpa. Nadie es más pro mercado que yo”, se defendió.

“El oficialismo acaba de recibir un cachetazo político enorme, el kirchnerismo está en las puertas de terminarse. Puede pasar que el Gobierno termine antes. Estoy en condiciones de asumir mañana si es necesario”, sumó.

En este sentido, remarcó: “Hace 20 años la gente quiere se que vayan todos y no se fue ninguno. La Libertad Avanza es el vehículo para echarlos”.

