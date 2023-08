Escracharon a Pablo Echarri y Nancy Duplá en un aeropuerto

La pareja de actores fue abordada por un grupo de argentinos y terminaron en una discusión subida de tono. Entre reproches cruzados, qué se recriminaron unos y otros.

La economía argentina se encuentra enfrentando una significativa turbulencia debido al aumento en el valor del dólar, lo que ha dado lugar a debates sobre la asignación de responsabilidades. En medio de esta situación, un grupo de ciudadanos argentinos ha manifestado su descontento hacia Pablo Echarri y Nancy Duplá, quienes tienen cercanía con el partido en el poder. La acusación plantea que esta pareja de actores, que anteriormente criticó fuertemente la administración de Mauricio Macri, parece no señalar los problemas actuales del gobierno.

Este tenso episodio fue capturado en video por uno de los presentes que se acercaron a Echarri y Duplá, quienes, a su vez, grabaron la interacción con sus dispositivos móviles.

Uno de los críticos expresó su desaprobación de manera enérgica: "Ambos son personas inactivas e hipócritas. Han perjudicado al país, malditos. ¿Por qué no realizan videos informando sobre la cotización actual del dólar? ¡La nación está al borde del colapso!".

No obstante, los acusados no se quedaron callados. La actriz respondió: “Estamos disfrutando de unas vacaciones, al igual que ustedes. Te estás comportando como un seguidor sin pensamiento propio, repitiendo lo que escuchas en los medios. ¡Qué ingenuidad! Llevo trabajando 30 años en mi profesión, así que no me subestimes. ¡Basta de tonterías!”.