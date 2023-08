Quién era Mariano Caprarola: la cruda historia de un niño artista que no solo era “un tipo de moda”

El panelista de "La Jaula de la Moda" estaba internado por una insuficiencia renal a raíz de una intervención estética que le practicó Lotocki en 2010 y murió el jueves por la tarde.

La noticia de la muerte de Mariano Caprarola, productor de modas y panelista de La Jaula de la Moda, conmocionó al mundo del espectáculo. A sus 49 años, estaba internado por una insuficiencia renal a raíz de una intervención estética que le practicó Aníbal Lotocki en 2010. Sus colegas y amigos lo recuerdan con cariño y destacan su alegría y generosidad.

Una tragedia familiar que marcó su infancia

Mariano Craparola era el menor de cuatro hermanos. El mayor, a quien consideraba como un padre, fue diagnosticado con cáncer y falleció cuando Mariano todavía era un niño. “Su partida fue un antes y un después. Te diría que ni se compara con la muerte de mi papá que sucedió cuando yo tenía 12 años. En aquel momento, me quedé sin “nos”: podía ir a bailar, hacer cosas que otros chicos no hacían… digamos que viví una adultez antes de tiempo”, contó en una entrevista.

Su vocación de artista y “entretenedor”



Toda su vida, Mariano Craparola tuvo en claro que quería ser un “entretenedor”. “Un tipo que con los recursos corporales y sin necesidad de escaleras ni parafernalia, con un simple telón negro y una luz, consiga un aplauso”, decía.

A los 11 años tuvo su primer contacto con el mundo del espectáculo, al participar en el musical Annie. A partir de ese momento, comenzó a formarse de manera más profesional en teatro.

“Cuando era chiquito me encerraba en el cuarto de mi mamá y las cortinas eran mi teatro, el nebulizador mi máquina de humo, y los veladores el reflector. Entre función y función, de mesa de noticias, de comedias o lo que sea, yo comía un sándwich detrás de mi cortina como si estuviera en mi camarín. Es que nací sabiendo que esto era lo mío, no había otra forma”, dijo en la celebración por los 10 años de La Jaula de la Moda.

A los 22 años participó en el reality show Confianza ciega, que le dio gran exposición mediática, y luego fue parte en Intrusos. Finalmente llegó a ser panelista en La jaula de la Moda, un trabajo que “le cambió la vida”.

La llegada a La Jaula de la Moda y el afán por “no encasillarse”

Cada vez que se prendían las cámaras, Mariano Craparola acaparaba las miradas con su carisma y su inconfundible sonrisa. En una entrevista con Gente, confesó: “Algo que me sorprende es que puedo llegar enojado o quejoso, pero cuando se encienden las cámaras yo me enciendo. ¡Es mágico!”.

Su rol de panelista en La Jaula de la Moda fue el gran salto de su carrera, que le dio un importante lugar en los medios. Pero más allá de su papel de crítico de moda, siempre actuaba desde un lugar de respeto y humor. “Tampoco puedo hacer una crítica destructiva sobre un vestido porque detrás de ese vestido hay gente que labura. No me gusta lastimar, a mí me lastimaron muchas veces”, era su filosofía de vida.

Además, tenía una mirada muy crítica sobre el rubro en el que se desenvolvía: “Yo soy un artista y no me encasillo como un tipo de la moda. La moda me parece frívola y a veces provoca distancia con la gente, y yo siempre quiero ser alcanzable para la gente”.

La cirugía que desencadenó la tragedia



En el año 2010, Mariano Caprarola se hizo una cirugía de glúteos con el mediático cirujano Aníbal Lotocki, que hoy enfrenta cargos por mala praxis en el caso de Silvina Luna. Tras la intervención, fue invitado a la mesa de Mirtha Legrand y reveló que le habían puesto metacrilato, un producto que lo llevaría a la muerte. Y aunque volvieron a intervenirlo para extraer la sustancia, los problemas de salud se siguieron desencadenando.

La intervención quirúrgica le dejó una insuficiencia renal. En otra nota, contó: “Nunca le hice un juicio porque el juicio lo hace el de arriba. Yo ni siquiera lo nombro. En algún costado suyo debe tener algún dolor por las cosas que le hizo a mucha gente”.

En una de sus últimas apariciones en la televisión, en diálogo con Socios del espectáculo, confesó que estaba arrepentido de la intervención quirúrgica. “Hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias; pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte”, fueron sus palabras antes de morir.