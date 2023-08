Murió el actor de "This Is Us", Ron Cephas Jones, a los 66 años

El actor Ron Cephas Jones ha fallecido a los 66 años después de una larga enfermedad pulmonar, según ha confirmado su representante.

El intérprete dio vida a William Hill en 'This Is Us', el padre biológico de Randall Pearson (Sterling K. Brown), papel por el que ganó dos premios Emmy a mejor actor invitado en serie dramática.

Junto a ello su carrera llena de títulos célebres como 'Mr. Robot', 'Banshee', 'Luke Cage' o 'The Blacklist', en televisión, además de trabajos en el cine de la mano de Spike Lee en 'Una mala jugada', Woody Allen en 'Acordes y desacuerdos', en 'Venom' o en 'Half Nelson'.

"A lo largo de su carrera, cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo sintió su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón", señaló un comunicado que recoge People. "La belleza interior y el alma de Ron fueron evidentes para la gran audiencia por su actuación ganadora de múltiples premios Emmy en 'This Is Us'. Le sobrevive su hija Jasmine Cephas Jones", concluyó.

Su victoria en la edición de 2020 de los Emmy coincidió con la de su hija, convirtiéndose en la primera pareja padre-hija en ganar este premio el mismo año.