Así lo aseguró Osvaldo Granados en su columna diaria, evidenciando la falta de confianza que hay en que el oficialismo se quede luego de las elecciones.

Como cada mañana, el licenciado Osvaldo Granados tuvo su columna sobre política y economía en Radio Panorama, donde habló de la agenda del ministro de economía y de la posición en la que quedó Bullrich luego de las PASO.

“Massa viajó. Es importante que termine de firmar el arreglo con el Fondo Monetario Internacional y va a ver si puede pedir 1000 o 1500 millones más, porque ahora le pueden dar casi 8 mil millones, que son para pagarle la deuda a ellos mismos”, explicó Granados y sobre la devaluación indicó “a esta devaluación se la comieron los precios. Fue una devaluación que nadie anunció, nadie explicó porqué, si había un plan detrás, nada. Devaluaron y comenzaron a dar explicaciones después del tsunami de remarcaciones de precios en todos lados”.

“Desde hace tres meses que se pasan 150 empleados a planta permanente por día. Eso es muestra de que no tienen fe de que se vayan a quedar”, remarcó el especialista en Radio Panorama.

“Hace un año a Massa le dijeron que devalúe porque tenía un año para estabilizar la economía. Y él estaba de acuerdo, pero cuando le llevó su plan económico a Cristina le dijo que haga lo que quiera pero que no devalúe, y no lo hizo. Devaluó ahora, faltando dos meses para las elecciones. ¿Por qué le hizo caso a Cristina si él estaba tan convencido con su plan? ¿tan desesperado estaba de quedarse como ministro de economía que no podía pasar por encima de esa orden?”.

“De aquí a las elecciones la mayor discusión va a ser sobre economía. La agenda la impuso Milei con la dolarización y su plan motosierra. Bullrich quedó desperfilada, le pasó por encima y tiene que nombrar al ministro de economía ahora. Nombró a un equipo porque ella no está preparada para hablar de economía, pero sí lo nombra a Melconian, a Luciano Laspina, Martín Tetaz, Prat Gay... Tiene que nombrar a uno para que explique un plan racional para salir de la crisis porque ella no lo puede hacer”, señaló Granados y agregó “quien enfrente a Milei va a ser alquien que hable de republicanismo, de gobernabilidad, de experiencia en el gobierno, de que algunos fueron ministros y saben de qué se trata todo esto, que saben que primero tienen que pasar por el crongreso y no va a ser sencillo. Bullrich quedó tan desperfilada que quedó más al centro que a la derecha. Es por eso que tienen que sacar a la cancha a los economistas para que se embarren y expliquen qué es lo que quieren hacer ellos para poder enfrentar a la otra persona que sí sabe mucho y en un mano a mano les va a ganar siempre”.