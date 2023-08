Murió Yevgeny Prigozhin, el jefe del Grupo Wagner, en un accidente aéreo

El líder mercenario y ex aliado de Vladimir Putin, viajaba en un avión que iba de Moscú a San Petersburgo.

El jefel del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, murió este miércoles en un accidente aéreo, según reportaron agencias internacionales. El avión privado en el que se trasladaba el jefe mercenario y ex aliado de Vladimir Putin se estrelló en la región de Tver de Moscú, matando a las diez personas a bordo, dijeron el miércoles los servicios de emergencia rusos.

“Un avión privado Embraer Legacy que viajaba de Moscú a San Petersburgo se estrelló cerca del pueblo de Kuzhenkino en la región de Tver. Había 10 personas a bordo, incluidos 3 miembros de la tripulación. Según información preliminar, todos los que iban a bordo murieron”, dijo el ministerio de situación de emergencia en Telegram.

Prigozhin había reaparecido en un video este martes, cuando se lo vio en África donde pedía reclutar mercenarios para afrontar diferentes tareas en aquel continente. El jefe del Grupo Wagner, una corporación militar privada al servicio del Kremlin, se había enfrentado a Putin y al ministro de Defensa Sergei Shoigu por cómo se estaba desarrollando la invasión a Ucrania, de la que formó parte.

Reuters informó que el jefe mercenario ruso Prigozhin figuraba como pasajero en un avión privado que se estrelló al norte de Moscú el miércoles, informó la agencia de noticias TASS, citando a Rosaviatsia, la autoridad de aviación de Rusia. “Se ha iniciado una investigación sobre el accidente aéreo de Embraer ocurrido esta noche en la región de Tver. Según la lista de pasajeros, entre ellos está el nombre y apellido de Yevgeny Prigozhin”, dijo Rosaviatsia.

Anteriormente, TASS había informado que diez personas habían muerto después de que un avión privado se estrellara en la región rusa de Tver, al norte de Moscú. El jet, en ruta de Moscú a San Petersburgo, transportaba siete pasajeros y tres tripulantes.

¿Pronóstico acertado?

Hace apenas nueve días, un experto en las intrigas internas del Kremlin pronosticó cuál podría ser el destino de Prigozhin. Christo Grozev se ha labrado una reputación en el complejo mundo del periodismo investigativo ruso. En un país donde los límites de la política y la verdad parecen siempre estar en movimiento, Grozev ha demostrado una habilidad inigualable para desentrañar sus misterios más profundos y dijo que el jefe de los mercenarios del Grupo Wagner tenía como destino ser asesinado o encabezar un nuevo motín contra Moscú.

En una entrevista dada a Financial Times, Grozev repasó lo que significaba hacer periodismo en Rusia, pero también sobre el alzamiento del patrón mercenario. ¿Por qué no fue más duro Putin contra Prigozhin?, fue la pregunta hecha el 14 de agosto pasado. “Putin salió en televisión y llamó traidor a Prigozhin. Todo el mundo sabe lo que se hace con los ‘traidores’ y Putin no lo ha hecho. Quiere verlo muerto. Aún no puede hacerlo. En seis meses Prigozhin estará muerto o habrá un segundo golpe”, dijo Grozev en aquella oportunidad.