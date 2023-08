El hijo de Florencia Peña habló de quienes se burlaron por festejar sus 15

En medio de la polémica, el joven habló con LAM y dio su opinión. "Fue una idea de mi madre y yo, en base a eso, empezamos a crear y llegamos a lo que casi es hoy", comenzó diciendo Juan.

Luego, agregó: "Es tradicional, pero también cambia un poco el paradigma. Lo está haciendo un hombre, muchas cosas que cambian y va a estar muy bueno".

Ya metido en la polémica, el hijo de la artista explicó: "No me enoja porque ya se que es una construcción social. Igualmente, me parece que si no estás de acuerdo, no comentes porque no cambia nada, pero si me parece que después de esto, si algún chico quiere hacer fiesta de 15, la va a poder hacer".

Y, siguió: "Yo no me fijo en el afuera. No me importa. Yo voy a divertirme y disfrutar porque esa es la idea".