¿El fin de los DNI?: Bill Gates promueve un nuevo sistema global de identificación digital

El magnate sostiene que este nuevo proyecto podría generar mayor inclusión y acceso a servicios elementales.

Bill Gates, además de ser uno de los fundadores de Microsoft, con el tiempo y a partir de su fundación Bill y Melinda Gates desarrolló su perfil como filántropo y acostumbró al mundo a conocer sus opiniones e iniciativas para resolver diferentes problemáticas globales. Ahora, el magnate estadounidense apunta a utilizar un nuevo sistema que podría reemplazar a los documentos nacionales de identidad (DNI). Según sostiene, esto generaría mayor inclusión y podría ampliar el acceso al mercado laboral, a la educación y diferentes servicios. "Para los 850 millones de personas de todo el mundo que carecen de cualquier forma aceptable de identidad legal, la respuesta es no. La prueba de identidad permite a las personas participar plenamente en la economía. Facilita el acceso al empleo y la educación, así como a servicios como la banca, los programas gubernamentales y la atención sanitaria", explicó Gates, en su blog Gates Notes. El empresario explicó que en los países menos desarrollados y con bajos promedios salariales, el 50% de las personas no cuentan con un documento de identidad, situación que los excluye de muchos derechos. En ese marco, el filántropo afirma que la solución podría ser el sistema de identificación digital personalizable y de código abierto llamado Modular Open Source Identity Platform (MOSIP). "Al conectar a las personas y facilitar el movimiento de dinero y el intercambio de información, la IPD es en muchos sentidos el equivalente moderno de las carreteras y puentes que ayudaron a remodelar las economías en el siglo 19", destacó en su blog. Además, Bill Gates apuntó que en pocos años esta empresa puede tener en su poder el 99% de los datos de un país si se comienza a utilizar. Gates explicó que un equipo de la India desarrolló esta tecnología para crear sistemas nacionales de identificación digital, con financiación de su fundación y que se ofrece a todos los países de forma gratuita. Además, contó que, desde 2018, once países -nueve de ellos en África y dos en Asia-, firmaron acuerdo de entendimiento con MOSIP para probar el sistema.