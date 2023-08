Gonzalo Heredia compartió una insólita oferta: "Querían que leyera poesía desnudo"

Hoy 22:56 En una reciente aparición en La Peña de Morfi de Telefe, el actor Gonzalo Heredia dejó a todos sorprendidos al revelar una peculiar propuesta que había recibido. Durante la entrevista, Georgina Barbarossa, una de las conductoras del programa, preguntó con una sonrisa: "¿Es cierto que leíste poesía desnudo?". Esto desencadenó risas en el público y en el propio actor. Heredia respondió: "No, no lo hice, pero sí tuve una oferta para hacerlo. No acepté, pero es cierto que llamaron a mi representante". Ante la curiosidad de la anfitriona, el actor continuó: "En plena pandemia, un hombre que cumplía años quería ese regalo. Parece que tenía ese fetiche o fantasía, y preguntó a Alejandro Vanelli, mi representante, sobre la posibilidad de que yo leyera poesía desnudo en su sala de estar". Barbarossa comentó que parecía un chiste, pero Heredia aseguró que era real: "Me dijeron: 'No, es en serio. Incluso enviaron un correo electrónico'". ¿Qué pasó con la propuesta? El actor explicó: "En ese momento, decidí que no era lo adecuado". Sin embargo, dejó una puerta abierta a la posibilidad en el futuro al decir: "Quién sabe, en otro momento, no hay que descartar nada". También hizo referencia a su experiencia en la telenovela "Lobo" en 2012, donde se disfrazó de hombre lobo, y bromeó: "Si hice eso, ¿por qué no leer poesía desnudo en la sala de alguien a quien le gustaba la poesía?". La conductora sugirió en tono humorístico: "Te pagaban en dólares, piénsalo". Heredia y Barbarossa continuaron bromeando sobre la posibilidad de que el hombre que hizo la oferta se pusiera en contacto nuevamente. Es importante destacar que la obra teatral escrita y protagonizada por Gonzalo Heredia, "Cómo provocar un incendio", se estrenó el 17 de agosto. La obra, dirigida por Eva Halac y producida por Javier Faroni, explora temas relacionados con los mandatos familiares y los deseos no expresados a lo largo de generaciones. En la trama, dos parejas se reúnen en un quincho para un asado en los años 80, y treinta años después, sus hijos se enfrentan a una serie de situaciones inesperadas que desafían sus creencias. Gonzalo Heredia, conocido por su trabajo en la televisión y como autor de dos novelas independientes, se aventura en el teatro de la calle Corrientes con esta obra que explora la dinámica familiar a lo largo del tiempo. En una entrevista previa, el actor explicó que la historia se originó a partir de una idea que tenía para una novela y que se desarrolló hasta convertirse en una producción teatral que aborda las relaciones familiares en dos épocas distintas: los años 80 y la actualidad.

