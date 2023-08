Güemes y Mitre, con árbitros confirmados para sus próximos compromisos

El Gaucho recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que el Aurinegro visitará a Ferro por la Primera Nacional.

La AFA designó a los árbitros encargados de impartir ley en el próximo fin de semana de acción de la Primera Nacional, en donde están los dos representantes de Santiago del Estero.

Por la 32ª fecha de la zona A, Güemes recibirá el sábado a las 15.30 a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Arturo Gelasio Miranda, con el arbitraje de Nahuel Viñas, quien tendrá como asistentes a Alejandro Schneller y Juan Viglietti y como cuarto árbitro a José Díaz.

Por su parte, por la 28ª fecha de la zona B, Mitre visitará a Ferro Carril Oeste el lunes a las 20, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, bajo la atenta mirada de Diego Ceballos, quien tendrá como jueces de línea a Mariano Altavista y Cristian Martínez Cuenca y como cuarto árbitro a Marcos Recalde.

Zona A – 32ª fecha

Sábado 2

15.00 - Defensores Unidos de Zárate vs. Almagro - Árbitro: Adrián Franklin

15.30 - Flandria vs. Temperley - Árbitro: Daniel Zamora

15.30 - Güemes vs. Estudiantes de Río Cuarto - Árbitro: Nahuel Viñas

17.10 - Patronato vs. All Boys - Árbitro: Nelson Sosa

Domingo 3

15.10 - Alvarado vs. San Martín de Tucumán - Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

15.30 - Brown de Puerto Madryn vs. Agropecuario - Árbitro: Jorge Broggi

15.40 - Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano - Árbitro: Ariel Penel

19.00 - San Martín de San Juan vs. San Telmo - Árbitro: Rodrigo Rivero

Lunes 4

21.10 - Gimnasia de Mendoza vs. Nueva Chicago - Árbitro: Brian Ferreyra

Libre: Almirante Brown

Zona B – 28ª fecha



Sábado 2

13.10 - Brown de Adrogué vs. Deportivo Maipú - Árbitro: Sebastián Zunino

15.00 - Estudiantes de Caseros vs. Villa Dálmine - Árbitro: Julio Barraza

19.10 - Quilmes vs. Independiente Rivadavia - Árbitro: Silvio Trucco

Domingo 3

16.00 - Gimnasia de Jujuy vs. Chaco For Ever - Árbitro: Emanuel Ejarque

18.00 - Racing de Córdoba vs. Tristán Suárez - Árbitro: Juan Pafundi

18.00 - Atlético de Rafaela vs. Deportivo Madryn - Árbitro: Lucas Novelli

Lunes 4

20.00 - Ferro Carril Oeste vs. Mitre - Árbitro: Diego Ceballos

Martes 5

15.30 - Deportivo Riestra vs. Chacarita Juniors - Árbitro: Franco Acita

21.10 - Atlanta vs. Aldosivi - Árbitro: Juan Pablo Loustau