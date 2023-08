Aumentaron las denuncias en Defensa al Consumidor por irregularidades en el cobro de precios

Desde ADECSE informaron que se incrementó la cantidad de denuncias a locales que cobran en caja precios diferentes a los exhibidos en góndola o vidriera.

Tras la última gran escalada de precios también se incrementó el número de consutlas y denuncias en ADECSE por irregularidades en los comercios. La más común es por la falta o exhibición de precios en vidriera o góndola y los cambios de estos en caja. ¿Qué se debe hacer en estos casos?

Noticiero 7 habló con Javier Alexandro, representante de ADECSE, y advirtió que estas constantes actualizaciones de precios es un efecto de la devaluación que se lo observa en todo el país.

“El hecho de que no corresponda el precio en góndola y al que se quiera cobrar en caja es algo que está contemplado por la ley de defensa al consumidor y la ley de lealtad comercial”, aseguró Alexandro y agregó: “Los precios deben estar exibidos, no sólo en góndola si no también en vidriera. El incumplimiento de esto es lo que se viene observando en las últimas semanas y habla a las claras de lo que es la actualización de precios ante la especulación de algunos sectores. Esto ha motivado muchas consultas y reclamos de manera frecuente”.

“Por ejemplo, si vamos al supermercado y vemos un producto que en góndola tiene un precio de 100 pesos, y en caja nos cobran 120, debemos reclamar y exigir que se nos cobre el precio en góndola. Esto está establecido por ley”, sentenció Alexandro y aclaró que “en estos casos hay que formular la denuncia en los organismos de contralor como la Dirección de Comercio de la Provincia o asociaciones intermedias como ADECSE (Defensa al Consumidor)”.