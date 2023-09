La dura advertencia de Bullrich a Pablo Moyano: "Vas a ser el primero en quedar detenido"

La candidata presidencial y el sindicalista tuvieron un fuerte cruce de cara a las elecciones de octubre y ante un eventual triunfo de Juntos por el Cambio.

Pablo Moyano, líder del gremio de los camioneros, y la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, volvieron a tener un fuerte altercado luego de que el dirigente sindical asegurara que iba a ser el primero "en estar en la calle para protestar" si ganaba la oposición. Algo a lo cual la exministra respondió con una advertencia.

"Ni loco me reuniría con un personaje que constantemente ataca a los trabajadores y a las organizaciones gremiales", sostuvo Moyano sobre Javier Milei y Bullrich, las dos opciones más fuertes que presenta la oposición de cara a las elecciones generales de octubre.

El hijo de Hugo Moyano además aseguró que "se creen que los dirigentes se van a quedar cruzados de brazos, mirando la tele y viendo cómo despiden trabajadores, cierran empresas. Por supuesto que va a haber una resistencia en la calle".

Estas declaraciones surgieron luego de que se conocieran las declaraciones a favor de La Libertad Avanza por parte de Luis Barrionuevo, de Gastronómicos, y una reunión de Milei con Gerardo Martínez, de la UOCRA. Un encuentro que Moyano aseguró que no se dio en el marco de la CGT, sino que se realizó a título personal del titular del gremio de la construcción.

Pablo Moyano vs. Bullrich: la advertencia de la exministra

"No quiero que haya violencia, pero sí movilización en las calles. Violencia va a ser sacarle derechos a los trabajadores. Voy a ser el primero en estar en la calle contra estas políticas de derecha", lanzó en tono de advertencia Moyano sobre las políticas que se pueden llevar a cabo en la próxima gestión.

Estas palabras fueron tomadas en las redes sociales por Bullrich, quien le respondió de dura manera al sindicalista. Y hasta lo amenazó con una posible detención si ella llegara al Gobierno nacional a fin de año.

"A mí no me amenaces, Moyano. Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley. Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada", disparó la candidata de JxC.

Si bien los jefes de los diversos gremios se volcaron a apoyar la candidatura de Unión por la Patria que encabeza Sergio Massa, esta semana empezaron a verse distintos contactos con dirigentes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.