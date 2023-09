Santiago del Moro confirmó la fecha de inicio de Gran Hermano 2023

Crece la expectativa por conocer cuándo regresara el exitoso reality, y el conductor brindó este lunes algunos detalles al respecto.

Luego del gran éxito que tuvo el regreso de Gran Hermano a la televisión argentina, y mientras varios fans se inclinaron por seguir la versión chilena del certamen, Santiago del Moro rompió el silencio este lunes sobre la fecha de inicio de la edición 2023. Hay mucha expectativa por la vuelta de la casa más famosa del país, y desde Telefe por ahora parecen no soltar ningún tipo de información, aunque la palabra del conductor es más que importante y este lunes hizo un importante anuncio.

Cuándo comienza Gran Hermano 2023 "La verdad que todavía no tenemos fecha, en estos días se va a saber y en esta semana voy a poder confirmar cuándo. Marzo nunca fue una posibilidad; febrero quizás si podría ser. Hubo una cuestión de las elecciones y ver qué pasa con el final de año. Se ha dicho de todo, pero todavía no tengo la posta", dijo este lunes Del Moro en una entrevista radial. Luego, el conductor dio a conocer que todavía se está trabajando en el casting, y no pudo develar si habrá celebridades. "Por el momento no hay nadie preseleccionado, así que todavía se está trabajando en el casting", finalizó. Sin embargo, este mismo lunes durante un stream con ex jugadores del reality, confirmó que Gran Hermano 2023 comenzará en diciembre de este año. Cómo inscribirse para Gran Hermano 2023 Los pasos son sencillos: Ingresar a http://granhermano.mitelefe.com



Completar el formulario