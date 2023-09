Arrancó el Bailando 2023: presentaron un gran musical y un alto número de rating

Marcelo Tinelli, está de vuelta en la televisión, pero esta vez en un nuevo canal: América.

Después de una larga espera, Marcelo Tinelli volvió a la televisión con su formato más exitoso, Bailando. Como ocurrió en cada una de las temporadas del ciclo, este primer programa, el primer programa del ciclo comenzó con una parodia de uno de los tanques cinematográficos del año. En este caso, la película elegida fue Barbie, y mostró al icónico personaje intentando formar parte del staff de participantes de esta temporada, además de recurrir a imágenes de las figuras de América TV, como Pamela David, Mariana Fabbiani, Luis Ventura y Ángel De Brito informando sobre el complicado camino de la muñeca hasta la pista del certamen.

A cinco minutos de las 22, se dio por iniciada la apertura musical, desde el estudio, con bailarines en escena y la presencia de Flor Vigna -excampeona del certamen devenida en cantante- interpretando un tema sobre la pista.

Desde el piso de Bailando 2023, Ángel De Brito transmitió en vivo para LAM los momentos previos al debut. Con el cuerpo de baile precalentando, una tribuna repleta y numerosos movimientos detrás de cámara. Con numerosas figuras del canal en el estudio -como Karina Mazzocco o Fernando Dente-, América TV palpita el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, luego de una larga espera.

Pampita deslumbra en un momento ardiente

En un espectáculo lleno de emociones y sorpresas, Pampita, la talentosa jurado que una vez se coronó campeona en la edición de 2008, hizo su entrada triunfal en el escenario. Su aparición estuvo marcada por un deslumbrante fragmento musical en el que estuvo acompañada por un vibrante cuerpo de baile. Al ritmo de "Proud Mary," el icónico tema popularizado por Tina Turner, Pampita entregó uno de los momentos más anticipados de la apertura.

El pintor y muralista Alfredo Segatori también brilló con luz propia, transformando su arte en una impactante expresión sobre el cuerpo de un grupo de talentosos bailarines. Luego, el escenario se llenó de magia con la actuación de Luck-Ra, quien entonó fragmentos de "Ya no vuelvas" y "La morocha," preparando el terreno para uno de los regresos más esperados: el de Paula Chaves. Al igual que Pampita, Paula protagonizó una coreografía que nos transportó a tiempos pasados, al ritmo de la música de Dua Lipa.

¡Buenas noches, América!

Las puertas del estudio se abrieron tras la discreta apertura e hizo su esperado ingreso Marcelo Tinelli, mientras sonaba “Twist and Shout”, de los Beatles. Vestido íntegramente de negro y rodeado del nuevo staff de bailarinas y de todos los bailarines que participaron de la apertura, el conductor saludo los presentes y a los televidentes: “Fueron treinta y cuatro años de ensayo para llegar al estudio mayor de América, en los estudios de Cuyo, en Martínez, con una tribuna repleta y un streaming en vivo... Tendría que haber dicho otras frases antes, pero no las dije. Así que estuve al pedo diciendo esta frase 34 años, porque había que decirla acá. Ahora sí: ¡Buenas noches, América!”. Tinelli también preguntó dónde estaba el dueño del canal y las cámaras no demoraron en enfocar a Daniel Vila, quien se encontraba a un costado acompañado por su esposa Pamela David.

Rating

A las 22 en punto, el Bailando 2023 llega a 12,9, convirtiéndose en lo más visto de la televisión: deja a Telefe en 11,9 y a El Trece en 6,9. Minutos después lograba 13,4.

Tinelli mostró una de las grandes innovaciones del Bailando 2023: un drone, para usar adentro del estudio de ShowMatch. “En este canal pedimos, y nos dan todo”, dijo. En tanto, a las 22:14 hacía su marca más alta de rating: 14,6. Telefe lo seguía con 13,4. “Volvimos con un Bailando que nos pedía la gente. Vamos a tener 500 personas siempre en vivo”, anunció, y pidió que se tomara a la tribuna, repleta. “Muchas sorpresas, con un jurado que parece elegido por Scaloni. Para mí es la selección de los jurados. Que no se me ofenda nadie -pidió, de manera directa, a quienes estuvieron en ese lugar en ocasiones anteriores-: ¡son los mejores!”. Y enumeró a Moria Casán, Pampita, Ángel de Brito y Marcelo Polino.

Drone