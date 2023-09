Furioso descargo de Pamela Sosa contra los que la señalan como cómplice de Aníbal Lotocki

Luego de ver que varias figuras del medio la cuestionan por la defensa que en algún momento hizo del médico, que además era su pareja, la vedette salió con los tapones de punta a defenderse.

El martes pasado se realizó finalmente el traslado del cuerpo de Silvina Luna al panteón de los actores en el cementerio de la Chacarita. Ese mismo día, hubo una manifestación pacífica en la puerta de la casa de Anibal Lotocki en la que se reunieron muchos ex pacientes, personajes del ambiente y otras personas que exigían a la justicia una condena para el médico que consideran responsable.

Pamela Sosa estuvo en ambos lugares y cobró protagonismo porque se mostró bastante angustiada y enérgica a la hora de pedir que lo metieran en la cárcel. El problema fue que muchos opinaron que ella no debía estar ahí, ya que no sólo había sido pareja del cirujano por casi 9 años sino que además, fue una de las primeras en salir a defenderlo en los medios y desacreditar las dolencias de sus presuntas víctimas.

En su defensa, la vedette siempre dijo que había sido 'engañada' por el hombre al que amaba, aseguró que había sido 'estafada por él' y lo definió como un psicópata, pero las miradas acusatorias sobre ella no mermaron. Virginia Gallardo y Cinthia Fernández fueron también muy duras con ella y remarcaron que Lotocki había operado en Chile en su departamento. La presión siguió y Sosa dijo 'basta'.

"Es muy triste escuchar a personas sin escrúpulos que señalan a las víctimas como culpables. Es como castigar a la mujer que es violada o que sufre violencia, porque así es como me siento", empezó en su descargo.

"¿Cómo podía yo desconfiar de la persona que decía amarme? Yo misma sometí mi cuerpo mientras este hombre me estaba colocando veneno y tenía una vida paralela con dos hijos y María José, su actual esposa. Si luego de tantas denuncias, la gente seguí a yendo igual y él los convencía, imagínense a mí que estaba enamorada. Ni se me podría haber ocurrido que mi propia pareja me haría mal, estamos hablando de un psicópata".

Pamela Sosa