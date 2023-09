Moria Casán sorprendió al hablar de su consumo de marihuana: “Yo ya soy re loca”

La diva brindó detalles de su vida cotidiana y aseguró: “No quiero nada que me boludee”.

Este jueves, Moria Casán estuvo como invitada en Soñé que volaba, el programa que Migue Granados conduce por el canal de streaming de Olga, y sorprendió a todos al hablar sobre el consumo recreativo de marihuana.

Consultada por su estilo de vida, La One reconoció que trata de ser saludable y que no fuma cigarrillos. “Cannabis, nada más”, le dijo al conductor. Intrigado, le consultó: “¿Cuántos cigarrillos de marihuana fumas?”. “¿Porrito? No, uno, medio, pero nada”, indicó la diva.

El humorista quiso saber si fumaba diariamente, a lo que la actriz respondió: “No, todos los días no”. El productor y co-conductor del ciclo, Lucas Fridman, le preguntó a Moria: “¿Aceites tampoco?”. “El aceite de cannabis me aburre porque me da a geriátrico”, disparó Casán.

Luego le preguntaron a la diva sobre los efectos de la marihuana en ella. “¿Te gusta estar reloca?”, lanzó Migue, a lo que la jurado del Bailando 2023 contestó tajante: “Yo ya soy re loca, pero a mí no me gusta nada que me saque de mi eje”.

Por último, Casán cerró: “Me gusta algo que ni me altere ni me baje. Trabajé mucho para estar en mi eje, no quiero nada que me boludee y que me ponga loca. ¿Para qué construyo mi persona si después me tengo que poner loca con una sustancia? Soy una pelotuda.com”.