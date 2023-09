El picante ida y vuelta de la hija de Floppy Tesouro con Marcelo Tinelli se hizo viral

El conductor de Bailando 2023 tuvo un divertido intercambio con Moorea y protagonizaron un inolvidable momento este viernes.

En la previa al debut de Kennys Palacios en el Bailando 2023, el peluquero de Wanda Nara, Marcelo Tinelli tuvo un divertido intercambio con la hija de Floppy Tesouro, Moorea. El conductor se acercó a ella para hacerle unas preguntas y protagonizaron uno de los momentos más graciosos de la semana. “Moorea, ¿te gusta cómo te peina Kenny?”, le preguntó Marcelo. “Maso... siempre le digo ‘yo pierdo tiempo si vos la peinas a mamá primero’”, respondió. “¿Te da celos que la peine a Wanda?”, consultó el productor. Ella acotó que “no, porque es buena”. “¿Mamá no es buena?”, acotó Tinelli. “No, no es buena”, agregó. “Si mi hijo me dice eso, me desmayo”, sostuvo el conductor. “Bueno, vos...”, contestó Moorea. “Qué caracter”, comentó Marcelo. Después de preguntarle si iba a primer grado, la hija de la influencer respondió: “Y sí, a dónde voy a ir”. “Respondedora la p..., iba a decir la p... pero queda mal”, dijo Tinelli. “Si querés, decimelo pero yo te respondo algo peor”, acotó la nena. “¿Te va bien en el colegio?”, quiso saber el empresario. “Sí... creo que a vos antes te iba mal”, le contestó Moorea. “Yo era excelente alumno, qué sabés vos de mi vida, pend..., perdón que te diga pend... pero me salió así decírtelo”, le respondió Marcelo. “Yo te diría que sos un pel...”, dijo la hija de Floppy Tesouro, haciendo reír a todo el estudio.