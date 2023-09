Las Panteras, con la lista definida para el Preolímpico de Japón

La Selección Argentina femenina de vóley se afrontará el torneo desde el 16 de septiembre.

Las Panteras, seleccionado argentino femenino de vóleibol, ya tienen definida la lista de 14 jugadoras convocadas por el entrenador Daniel Castellani, con vistas al Preolímpico de Japón que otorgará dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

De acuerdo a la página oficial de Federación del Voleibol Argentino (FeVA), las citadas por Castellani son: Victoria Mayer,Tatiana Vera, Bianca Cugno, Erika Mercado, Yamila Nizetich, Daniela Bulaich, Candelaria Herrera, Bianca Farriol, Brenda Graff, Agostina Pelozo, Tatiana Rizzo, Antonela Fortuna, Candela Salinas y Eugenia Nosach.

Las Panteras y el cuerpo técnico viajarán mañana, a las 23.45, con destino a la ciudad de Tokio, donde debutarán el sábado 16 de septiembre, a las 4 (hora argentina), ante Brasil.

Turquía, Puerto Rico, Bulgaria, Bélgica, Perú y Japón completan el grupo que se jugará todos contra todos y en el que los dos primeros lograran la clasificación a París.

El fixture de Las Panteras es el siguiente:

• Sábado 16 a las 4 vs. Brasil

• Domingo 17 a las 7.25 vs. Japón

• Lunes 18 a las 22 vs. Bélgica

• Miércoles 20 a la 1 vs. Turquía

• Jueves 21 a las 22 vs. Puerto Rico

• Sábado 23 a la 1 vs. Bulgaria

• Domingo 24 a la 1 vs. Perú