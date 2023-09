Quimsa y Olímpico debutarán en la Liga Nacional ante Zárate Basket

La AdC confirmó el calendario del mes de octubre en donde arrancará el torneo argentino con los dos equipos santiagueños como candidatos.

Quimsa y Olímpico ya conocen a su primer rival en la temporada 2023/24 de la Liga Nacional de Básquet. El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) confirmó cómo se desarrollará el inicio de la Fase Regular y los equipos santiagueños tendrán sus presentaciones en casa ante el recién ascendido Zárate Basket.

Dadas las múltiples consideraciones del calendario deportivo, que incluyen las ventanas preclasificatorias para la AmeriCup, las elecciones presidenciales, los Juegos Panamericanos y los torneos internacionales (BCLA y Liga Sudamericana), se reveló el cronograma de los primeros encuentros de cada club.

La temporada número 40 de La Liga Nacional arrancará el martes 3 de octubre, con un total de 38 partidos de fase regular. La primera rueda se extenderá hasta finales de diciembre, con 19 partidos por equipo.

Durante la primera mitad del año, el calendario del torneo tendrá dos interrupciones: la primera el 22 de octubre debido a las elecciones presidenciales y la segunda durante los Juegos Panamericanos. Se prevé concluir esta fase a fines de mayo.

El partido inaugural se llevará a cabo entre Quimsa y Zárate en el estadio Ciudad. De esta manera, el último campeón y defensor del título de La Liga se enfrentará al campeón y recién ascendido desde La Liga Argentina.

Hasta las elecciones, el calendario de partidos se distribuirá en 21 días (desde el 3/10 al 21/10), con 19 días de competencia y 2 días sin actividad (el 14 y 16 de octubre), debido a la participación de Oberá, Instituto y Gimnasia en la Liga Sudamericana.

Antes del receso, al igual que en la temporada anterior, se disputará la Súper Copa de La Liga, en la que participarán Quimsa (campeón de la temporada 2022/23) y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (campeón de la Copa Súper 20). Este evento se celebrará el 20 de diciembre en una sede neutral.

Es importante recordar que, al concluir la primera fase, los equipos mejor clasificados en la tabla jugarán la Copa Súper 20.

Los primeros partidos de Quimsa:

• Martes 3 de octubre recibe a Zárate Basket

• Lunes 9 de octubre recibe a Independiente

• Jueves 19 de octubre visita a Riachuelo

• Sábado 21 de octubre visita a Quimsa

Los primeros partidos de Olímpico:

• Jueves 5 de octubre recibe a Zárate Basket

• Sábado 7 de octubre recibe a Independiente

• Jueves 19 de octubre visita a Instituto

• Sábado 21 de octubre visita a Riachuelo

Formato de disputa

El formato de la fase regular de La Liga constará de 38 fechas, con una primera y segunda rueda de 19 partidos, bajo el sistema de todos contra todos. Los 12 mejores equipos de la Fase Regular avanzarán a la postemporada, que incluye etapas de Reclasificación, cuartos de final, semifinales y finales. La temporada se espera concluir a fines de mayo.

En línea con las temporadas anteriores, los 4 equipos mejor ubicados en la tabla avanzarán directamente a los cuartos de final, mientras que el resto de los clasificados disputará la Reclasificación (del 5° al 12° puesto).

Todos los encuentros de playoffs se jugarán al mejor de 5 partidos, excepto las Finales, que se disputarán al mejor de 7 juegos. Esta etapa abarcará los meses de junio y julio, culminando con la coronación del campeón de la temporada.

Calendario de octubre:

Martes 3 de octubre

Quimsa vs. Zárate Basket

Miércoles 4 de octubre

La Unión vs. Gimnasia

Unión vs. Instituto

Jueves 5 de octubre

Obras vs. Ferro

Olímpico vs. Zárate

Regatas vs. Argentino

Viernes 6 de octubre

Comunicaciones vs. Instituto

La Unión vs. Platense

San Martín vs. Gimnasia

Unión vs. Riachuelo

Sábado 7 de octubre

Boca vs. Ferro

Oberá vs. Argentino

Olímpico vs. Independiente

Domingo 8 de octubre

Comunicaciones vs. Riachuelo

San Martín vs. Platense

Lunes 9 de octubre

Gimnasia vs. Unión

Oberá vs. Peñarol

Quimsa vs. Independiente

Martes 10 de octubre

Boca vs. San Lorenzo

Miércoles 11 de octubre

Gimnasia vs. Comunicaciones

Platense vs. Unión

Regatas vs. Peñarol

Jueves 12 de octubre

Obras vs. San Lorenzo

Viernes 13 de octubre

Independiente vs. La Unión

Platense vs. Comunicaciones

Domingo 15 de octubre

Peñarol vs. Boca

Zárate Basket vs. La Unión

Martes 17 de octubre

Argentino vs. Boca

Ferro vs. Regatas

Miércoles 18 de octubre

Peñarol vs. Obras

Zárate Basket vs. San Martín

Jueves 19 de octubre

Ferro vs. Oberá

Instituto vs. Olímpico

Riachuelo vs. Quimsa

San Lorenzo vs. Regatas

Viernes 20 de octubre

Argentino vs. Obras

Independiente vs. San Martín

Boca vs. Gimnasia

Sábado 21 de octubre

Instituto vs. Quimsa

Riachuelo vs. Olímpico

San Lorenzo vs. Oberá