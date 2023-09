Horacio Verbitsky: “No me parece mal que Victoria Villarruel pida justicia para las víctimas de la guerrilla”

El periodista y titular del CELS se refirió al acto que encabezó la compañera de fórmula de Javier Milei. Además, analizó el escenario político tras las PASO y vaticinó que el libertario podría ganar en primera vuelta.

Unas semanas luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias, el periodista Horacio Verbitsky analizó el escenario político, consideró que “no es imposible” que el líder de La Libertad Avanza “gane en primera vuelta” y aseguró que no le parece mal el homenaje que la compañera de fórmula del economista, Victoria Villarruel, les hizo a las víctimas de organizaciones guerrilleras.

“Es un dato importante de la realidad que una persona con esas posiciones sea candidata a vicepresidenta, eso es un hecho nuevo, pero no sé si esos planteos tienen realmente una carnadura social”, opinó el también titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).



Sus dichos llegan luego de que la dirigente opositora encabezara en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un acto junto a familiares de personas asesinadas durante la década de 1970 por miembros de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).



Durante una entrevista en el programa Modo Fontevecchia, que se transmite por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), Verbitsky se refirió al evento, que generó el rechazo y movilizaciones por parte de movimientos de izquierda y de derechos sociales, y aclaró que “ese es el discurso de ella”, pero que “no hizo un pedido de amnistía para los militares”, sino “un pedido de reconocimiento para las víctimas de las organizaciones guerrilleras”.

“No me parece mal que Victoria Villarruel pida justicia para las víctimas de la guerrilla, desde un punto de vista individual. Pero de ahí a anular la política de memoria, verdad y justicia, hay un trecho muy largo que, tiendo a pensar, Villarruel no está en condiciones de recorrer”, agregó.

Por otra parte, el escritor analizó el escenario político que quedó luego de la victoria de Milei en las PASO y, si bien aclaró que no se “animaría a hacer pronósticos” respecto de quién será el próximo presidente, vaticinó que “las dos fórmulas más votadas van a ser las de Sergio Massa” y la del economista libertario, porque “eso se percibe en todos lados”.



“No es imposible que Milei gane en primera vuelta, pero el oficialismo está motivado a mejorar, corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo antes. Es muy difícil saber qué efecto electoral va a tener eso, si va a tener un buen efecto o no”, señaló.



Asimismo, remarcó que “la candidatura de Patricia Bullrich está totalmente en crisis” y que la dirigente de Juntos por el Cambio “está muy perdida, se la nota perpleja y confusa en cada aparición, diciendo cosas erráticas, planteando ‘destruir al kirchnerismo’ y justificándolo con argumentos inverosímiles”.

De acuerdo con el escrutinio definitivo, en las PASO La Libertad Avanza fue la fuerza más votada, con el 29,86%, seguida por JxC, que entre la ex ministra de Seguridad y Horacio Rodríguez Larreta alcanzaron el 28%, mientras que el oficialismo quedó en tercer lugar, con 27,28 por ciento.

Para el periodista, Milei podría mejorar su rendimiento en las generales de octubre, ya que “esa ha sido, mayormente, la norma”, al recordar que “Cristina Fernández de Kirchner, en 2014, sacó 50% en las primarias y 54% en las generales”, en tanto que Mauricio Macri “también mejoró cerca de 8 puntos” entre ambas instancias.



“Las últimas encuestas indican que hay una pérdida de votos de Juntos por el Cambio que corren hacia La Libertad Avanza por el voto útil, que, al ver que Bullrich no llega al balotaje, para que no gane el peronismo, cambian su voto”, destacó.



En este sentido, indicó que “hay un voto antiperonista muy estable en el país que ronda el 40%, y eso viene ocurriendo a lo largo de toda la tradición democrática de nuestro país”, por lo que opinó que la posibilidad de que haya una segunda vuelta o no, “dependerá de la profundidad del desplome de Bullrich”.



“Si el desplome es moderado ocurrirá eso, pero si Bullrich se desploma como un piano, es posible que esos votos vayan a Milei y se agrande la posibilidad de una victoria en primera vuelta”, argumentó Verbitsky.