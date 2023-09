Manchester by the Sea: un emotivo clásico del drama que dejó una profunda huella

Esta joya del cine, fue dirigida y escrita por Kenneth Lonergan y protagonizada por Casey Affleck, Michelle Williams y Kyle Chandler.

Queremos recordarte una película dramática que se estrenó en 2016 y que se ha convertido en una auténtica joya cinematográfica. Si la viste, es muy probable que te haya emocionado hasta las lágrimas.

Hace unos días, Cinéfilos, compartió detalles sobre la filmación de una de las escenas más destacadas de "La La Land", una película que marcó el año 2016. Ese año, además de "La La Land", se lanzaron al público otras producciones notables como "Moonlight" y "Manchester by the Sea". En esta ocasión, quieren recordar y celebrar esta última película.

"Manchester by the Sea", conocida como "Manchester junto al mar" en Hispanoamérica y "Manchester frente al mar" en España, es una película estadounidense de drama estrenada en 2016. Fue dirigida y escrita por Kenneth Lonergan y protagonizada por Casey Affleck, Michelle Williams y Kyle Chandler.

La trama se centra en Lee Chandler (interpretado por Affleck), un solitario encargado de mantenimiento en Boston que se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal tras la muerte de su hermano Joe. Allí, se encuentra con su sobrino de 16 años y se ve forzado a hacerse cargo de él. A medida que la historia avanza, Lee debe enfrentar un doloroso pasado que lo llevó a alejarse de su esposa Randi (interpretada por Williams) y de la comunidad en la que creció.

El elenco también incluye a Lucas Hedges como Patrick Chandler, C.J. Wilson como George, Heather Burns como Jill, Tate Donovan como el entrenador de hockey, Anna Baryshnikov como Sandy, Josh Hamilton como Wes, Gretchen Mol como Elise Chandler, Matthew Broderick como Jeffrey Garner, Kara Hayward como Silvie McGann, Tom Kemp como Stan Chandler, Erica McDermott como Sue y Stephen Henderson como Sr. Emery.

La película se ambienta en Nueva Inglaterra y fue filmada en la ciudad de Manchester-by-the-Sea, Massachusetts. Se estrenó en la sección World Premier del Festival de Cine de Sundance en 2016.

"Manchester by the Sea" recibió elogios de la crítica y obtuvo una puntuación del 96% en Rotten Tomatoes, con una calificación promedio de 8.8/10. En Metacritic, obtuvo una puntuación de 96/100, basada en 52 reseñas, lo que indica aclamación universal. En IMDb, la película tiene una calificación de 7.8/10 con más de 300,000 votos.

La película ganó dos premios Oscar: Mejor Actor para Casey Affleck y Mejor Guión Original. También recibió múltiples nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto. Además, obtuvo 5 nominaciones a los Globos de Oro.

Los críticos la elogiaron ampliamente. Justin Chang de Variety la describió como una película "emocionalmente arrolladora" con una excelente actuación de Casey Affleck. Ann Hornaday de The Washington Post la llamó una película de "incomparable belleza y corazón". Fionnuala Halligan de Screendaily consideró que podría ser una fuerte contendiente en la temporada de premios. Todd McCarthy de The Hollywood Reporter elogió la "desgarradora tragedia familiar" y la destacada actuación de Casey Affleck. A.O. Scott de The New York Times la describió como un retrato "elegantemente matizado" y un estudio del dolor individual.

Si aún no has tenido la oportunidad de ver esta conmovedora película, dependiendo de tu ubicación geográfica, puedes encontrarla en plataformas como Prime Video, Claro Películas o Apple TV+. No te pierdas la oportunidad de experimentar este emotivo clásico del drama que ha dejado una profunda huella en la historia del cine.