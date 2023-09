Denunciaron a Alejandro "Pollo" Cerviño por abusar de su hijo: los escalofriantes detalles

La ex del locutor y madre de su hijo habló sin pelos en la lengua del calvario que vivieron hace unos años atrás.

Alejandro “Pollo” Cerviño fue denunciado por su exesposa Cynthia García por el presunto abuso sexual de su hijo de 8 años. En LAM, la ex del locutor y conductor reveló detalles escalofriantes de cómo actuaba el conductor de Rock & Pop y los ataques violentos que tenía con su familia. El horror comenzó cuando Cynthia García veía que su expareja tenía comportamientos extraños con su hijo y decidió acudir a la ayuda de un psicólogo. La exesposa de Cerviño reveló que el locutor se oponía a que el nene reciba ayuda. La mujer reveló que tenía problemas de adicción con las drogas e, incluso, reveló cómo él la drogaba de noche para poder llevarse a su hijo y abusar sexualmente de él. “El me dopaba a la noche para que pueda quedarse de noche con el nene”, detalló la exesposa de Cerviño. “A veces era para poder sacarlo de la casa y llevarlo con otras personas”, arrojó dejando a todos impactados. En el 2020, Cynthia García denunció al locutor Alejandro “Pollo” Cerviño y detalló en LAM -en primera persona- cómo el conductor agredía físicamente a su hijo y a ella. “Los ataques violentos comenzaron cuando empecé a notar comportamientos extraños con el nene”, señaló. “En cuarentena decidimos irnos de nuestro hogar”, continúo su relato. “Cuando él tenía muchos ataques de abstinencia muy fuertes y ahorcó al nene bajo la ducha”, detalló García en relación al violento accionar de Alejandro “Pollo” Cerviño. Juan Pablo Gallego, abogado del menor, explicó que Cerviño se negó a declarar ante la justicia para responder por la acusación. Los episodios de abuso sexual ocurrieron en 2020, y el locutor lleva años sin mantener una relación fluida con su hijo, que nació en 2014. "Existe una cantidad de expedientes anexos en el juzgado de familia donde hay cuestiones de comunicación, alimentos y visitas, pero pasa que en estas causas los grupos familiares hay complicidad. Hay familiares de Cerviño que piden comunicación para evitar que el chico hable", señaló el abogado. "Todas las pericias que perjudican a Cerviño son pericias oficiales, entonces, creo que él mismo se expuso a pericias que lo dejan muy mal parado", aseguró Gallego. "Son muchos años de lucha de tratar de que sea escuchado el nene. De conseguir justicia. Muchas pericias, porque no solamente son las que tiene en el juzgado sino todo su equipo de terapeutas", señaló García. "Desde que él tiene 3 años vengo teniendo un montón de informes de terapeutas, psicólogas, psicopedagogas, médicos, de su psiquiatra... que vienen indicando que hay algo, hay un trabajo de un cuerpo médico que avala lo que se comprobó en la justicia", apuntó la madre de la víctima. "Cuando noté algo raro lo hablé con el papá, que éramos pareja en ese momento. Él me decía que no", agregó la mujer. "No me quedé tranquila, lo llevé a la psicopedagoga, a la psicóloga, a su pediatra... No sabía qué le pasaba, me daba cuenta de que estaba raro. Cuando tuve la confirmación por una terapeuta, ahí hice la denuncia", contó. García explicó que su sospecha de un posible abuso sexual empezó cuando notó cambios en "cosas muy sutiles" de los que "una madre se da cuenta" como cuando rompía sus juguetes, hacía trazos en vez de dibujar, cantaba "canciones con un contenido extraño" y se le notó distinto "hasta en el brillo de los ojos".