Conmoción: un niño de 14 años fue atropellado por una camioneta mientras hacía ejercicio y murió

La víctima fue arrastrada unos 10 metros. Familiares y amigos del adolescente reclamaron la aparición del asesino.

La localidad bonaerense de Jeppener, en el partido de Brandsen, fue escenario de la trágica muerte de un chico de 14 años que fue violentamente atropellado por una camioneta 4x4 mientras trotaba junto a un amigo. El conductor no se detuvo para asistir a la víctima y a dos días del hecho, todavía está prófugo. Su familia, acompañada de amigos y vecinos, se movilizó para exigir la aparición del asesino.

El episodio tuvo lugar en la noche de este jueves, mientras el adolescente -identificado como Leo Matheo Pozo-, junto a un amigo, corría por la ruta provincial 29 y el acceso a la localidad, no muy lejos de su casa. En ese momento, una camioneta de color blanco lo embistió y lo arrastró aproximadamente unos diez metros. El chico quedó tendido en el suelo con heridas graves. El amigo llamó a una ambulancia pero cuando el personal médico llegó, la víctima ya no tenía signos vitales. Al lugar también concurrió personal de la Estación de Policía Comunal de Brandsen. A pesar de ser trasladado con urgencia al Hospital Municipal Francisco Caram, no lograron salvar su vida.

En cuanto al conductor de la camioneta, la única certeza que se tiene hasta el momento es que optó por no detenerse y huir de la escena. Por eso, las autoridades de Brandsen iniciaron una investigación para localizar al responsable y comenzaron casi al momento del hecho a analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el acceso a la localidad para esclarecer el crimen. El tío de la víctima expresó en diálogo con el canal TN su indignación por lo que pasó: “Mi sobrino, Leo Pozo, iba trotando con un amigo al costado de la ruta, en la banquina, y lo mataron”.

Matías, el primo del chico, añadió al mismo medio que Leo cumpliría 15 años el próximo 12 de octubre y lo recordó como “un joven saludable, apreciado por todos en su escuela”. Además, indicó que era habitual que saliera a correr con su amigo. En ese sentido, también brindó algunos indicios sobre el conductor prófugo.

“Se cree que el que manejaba la camioneta no sería de Jeppener, pero sí de los pueblos aledaños, porque las luces traseras estaban cubiertas de polvo, como si hubiese circulado por camino de tierra ”, dijo advirtió el joven. Además, detalló que “apuntan a la conciencia de quien hizo esto y de su entorno” para que aparezca cuanto antes la persona que conducía la camioneta 4x4.

Como respuesta a la tragedia, familiares, amigos y vecinos del joven fallecido se concentraron y cortaron la ruta 29. Luego, marcharon para exigir justicia y pedir la colaboración de testigos que ayuden a esclarecer la muerte del adolescente. “Queremos al responsable” se leía una bandera que amigos y familiares de Pozo portaron en la movilización.

El club deportivo Estrella Jeppener, a donde el adolescente concurría, le rindió homenaje a través de su cuenta oficial en Twitter. “Su sonrisa contagiosa dejará una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo”, expresaron. “En estos momentos difíciles, nuestras condolencias van hacia su familia y amigos”, agregó la institución.

En Facebook, el club también recordó a Leo con una foto suya y otro sentido mensaje: “El club Estrella acompaña y lamenta mucho la pérdida”, posteó. “Descansa en paz, Leo, tu recuerdo vivirá para siempre”, finalizaron. En tanto, la escuela secundaria de Jeppener, a la que el adolescente asistía, también en sus redes sociales difundió el mensaje. “Porque estás con nosotros Leo, por siempre”, escribieron. Intervino la UFI de Brandesen.