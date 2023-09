Tini Stoessel volvió a hablar de su salud mental en un show: “La vida se trata de intentarlo todos los días”

La joven cortó su presentación en Sevilla para hablar con sus fanáticos y reflexionó sobre los duros momentos que atraviesa.

Tini Stoessel se sinceró con sus fanáticos de Europa, volvió a hablar de su salud mental y confesó como sigue su estado. A raíz de sus palabras, el público le demostró su afecto en el anteúltimo concierto que brindará en España.

El video del momento se volvió viral y la cantante expresó: “La vida a veces con golpes un poco más duros, quiere en realidad que saques la mejor versión que tenés adentro tuyo y que te animes a volver a intentarlo. Porque no importa de dónde seas, que seas muy famoso o súper exitoso, una persona puede estar pasándola mal igualmente”.

Con la voz entrecortada por la emoción que le genera hablar sobre ese difícil momento, Tini Stoessel dijo: “Yo todavía sigo en un proceso, pero vale la pena intentarlo. Vale la pena mirar al lado y ver que hay mucha gente que te quiere”.

“Me emociona mucho que sea el anteúltimo show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho y me acompañaron en un proceso personal y me ayudaron a crecer un montonazo y que crecí como nunca antes en mi vida”, aseguró la joven.

Además, realizó una reflexión ante su público y cerró: “La vida se trata de volver a intentarlo todos los días y todos los días van a pasar cositas, pero les prometo que si lo empezas a ver desde el lugar de ¿qué es lo que la vida me está mostrando para que yo aprenda, crezca y sea una mejor persona?, te cambia la forma de aprender de esas cosas q no son tan lindas”.

Los problemas a los que refiere también los había comentado en una charla con El País: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”. Allí, detalló: “No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”. Es en ese punto donde explicó cómo recuperó energías para seguir adelante: “Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.

Incluso, en una charla con EFE también había hablado de cómo se sentía, revelando que la pandemia ayudó a que no sea mayor el sufrimiento: “Yo llevaba una vida de poca estabilidad: algo tan simple como dormir en la misma cama durante un mes ni me pasaba ni me pasa, pero a causa de la pandemia y de estar durante casi un año en un mismo lugar no me quedó otra que mirarme al espejo y encontrarme. Toqué muchos rincones míos que no conocía y, por ello, más allá de la tristeza del momento, lo agradezco. De no ser por aquello, a nivel personal yo no estaría donde estoy hoy”.

Además, explicó cómo fue el cambio entre Violetta y Tini: “Aquel fue un personaje tan importante para tanta gente que no fue fácil el cambio”, concedió quien se reconoce “tan inconsciente” que, cuando se estrenó la última película de la saga, en 2016, ni se cuestionó el siguiente paso. “Sencillamente empecé a escribir canciones y el día que escuché la primera por la radio, ‘Te quiero más’, lloré junto a mi padre”.

Expresó que esa etapa como estrella juvenil le dio sobre todo mucho oficio: “Saber lo que es estar encima de un escenario y solventar un problema técnico, concentrarme y bailar 22 coreografías mientras cantas a la vez, controlar las cámaras...”.

“Eso y que como le sucede a cualquier artista que marcó la vida de tantos adolescentes o niños, sé que mucha gente ama mi música de hoy de una forma especial porque me vieron crecer desde los 13 años”, añadió e insistió: “Yo nunca me peleé con Violetta. Hubo un proceso mediático, porque siempre estaba la pregunta del personaje, pero me dio muchas cosas increíbles y las que no lo fueron tanto me hicieron crecer como persona. Por eso siempre le tendré cariño”.