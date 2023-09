"¿Charlamos un ratito, bebé?": el divertido video de Migue Granados junto a Lionel Messi

El conductor lanzó un spot en el que dio a conocer que el próximo jueves saldrá a la luz la entrevista que le hizo al diez argentino en Miami.

Migue Granados difundió en sus redes sociales un breve video para promocionar la entrevista que le realizó a Lionel Messi y se dará a conocer este jueves a través de su programa de streaming Soñé que volaba, que se emite por la plataforma Olga. El campeón del mundo con la selección argentina aparece en la filmación en un primer plano cuando, de repente, es sorprendido por un beso en el cuello del conductor. “¿Charlamos un ratito bebé?”, le dice en tono cómico. “Dale, dale...”, contesta el futbolista del Inter Miami.

Granados, que si bien nunca abandona su costado humorístico desde hace tiempo se destaca en el rol de conductor en distintas plataformas como en la radio con Últimos Cartuchos, el podcast La Cruda o el programa televisivo ESPN Playroom, desembarcó en Miami el lunes junto con su coequiper Lucas Fridman. Habían deslizado que realizarían una nota especial, con guiños claros de ser Messi el protagonista, pero recién este miércoles confirmaron que la nota se difundirá el jueves desde las 10 de la mañana en Olga.

En el programa de este miércoles también contó algunos detalles del detrás de escena de la entrevista con Leo en su casa de Miami: “Ustedes no saben todo el esfuerzo que hizo por humanizarlo a Messi y en la nota está visto. Lo hacemos hacer cosas increíbles que todos nosotros hacemos y somos tan pelotudos de pensar que Messi no”.

“¡Huele increíble.... Y ella también!”, aclaró en referencia a Leo y su esposa, Antonela Roccuzzo. “De hecho lo hicimos varias veces y le di tres o cuatro besos”, confesó sobre el video de promoción que mostró en sus redes. Migue afirmó que estaba “nervioso antes de entrar” a encontrarse con la actual estrella del Inter Miami: “Me levantó la fiebre fuerte... Una vez que me relajé... porque hasta que grabamos charlamos una hora en la cocina”. Y agregó: “Le da un poco de vergüenza a él y Antonela viendo ahí”.

Fridman, su compañero en diversos roles durante los últimos proyectos que Granados realizó y actual co conductor del programa, afirmó: “Siento que es un gran momento de él, tipo de mucha paz y mucha apertura como para hablar de cosas, y también en un gran momento de Migue. Estuvo bien que se haya hecho esperar la nota. Habla distinto, lo escuchás en otro tono, muy hermoso”.

“La experiencia fue linda...”, agregó, al mismo tiempo que aclaró que el viaje fue también vinculado a promocionar el espectáculo llamado “Messi 10 by Cirque du Soleil”. A raíz de eso, fue invitado un oyente al viaje para que pueda ver un partido de Messi: “El pibe vino, y ayer no se sabía porque Lio no había jugado en Bolivia, después no jugó contra Atlanta, le digo che decime que jugás porque hay un pibe que lo trajimos para verte a vos, no para ver a Busquets...”. “Sí juego, tranquilito”, dijo con la mirada puesta en el duelo que Inter Miami afrontará este miércoles ante Toronto por la MLS..

“¿Sabés qué me gustó? Que a la media hora que me fui, me empezó a seguir (en Instagram) Anto. ¿Qué le habrá dicho?”, afirmó. “Después nos llama la persona que labura con él, que es un hermoso, Marcelo, un tipazo. Me dice: ‘Che, al final se fueron antes’. Porque viste que todo el mundo que quiere tener a Messi, lo quiere tener hasta la última gota. Y la terminamos porque terminamos de charlar y había tanto highlights”, señaló.

Tanto Grandos como Fridman afirmaron que la entrevista tiene una gran calidad técnica. “Grabamos a tres cámaras”, aclararon. “La calidad es mejor que Avatar 2″, bromeó Migue. “Fue el beso más importante de mi vida, después del primero que le di a Fernanda (su pareja) en Plaza Serrano”.

Por otro lado, ambos destacaron que el futbolista del Inter Miami estaba “al tanto” de muchas entrevistas que el propio Granados ha hecho, como la que le realizó a Ángel Di María y a Leandro Paredes en ESPN Playroom. Y a su vez anticiparon que en la nota, el Diez explicará por qué no suele dar likes en las redes sociales y se pronunciará sobre si está a favor o en contra de enviar audios de Whatsapp.

También mostraron un pequeño clip de adelanto de la entrevista en donde no se mostraron frases del astro, pero sí momentos en donde se lo veía muy sonriente y divertido, para exponer así la buena onda y la buena predisposición para grabar la nota. En ese pequeño video, lo que más destacaron desde el estudio fue la traspiración de Migue: “Cómo no voy a traspirar, traspiro cuando viene mi primo a mi casa no voy a traspirar haciéndole una nota a Messi, Leo Matioli es Iván de Pineda al lado mío. Por supuesto que traspiré, me lo dijo él cuatro veces, me traía papelitos”. Incluso, Fridman reveló que Leo en un momento le ofreció detener la charla para que se seque el sudor, algo que desató las risas en el estudio.

Otra de las intimidades que revelaron sobre la entrevista que se conocerá el jueves, fue el diálogo que compartieron apenas fueron recibidos. Uno de los primeros tópicos para romper el hielo, antes de que se encendieran las cámaras, fue el fútbol y al parecer Messi se dio cuenta que Granados no se sentía muy cómodo: “¿Querés que conversemos de esto o no?”, le dijo según Fridman.

Y fue así que empezaron a hablar sobre NBA, ya que Migue es fanático. Incluso, el entrevistador lució una remera de LeBron James ese día y al verla, Leo le dijo: “Ah, me vino a ver el otro día”, en referencia a la estrella de Los Ángeles Lakers.